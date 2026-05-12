Általában meleg időre, de ingadozó hőmérsékleti értékekre lehet számítani a következő két hétben, és ezen a héten esők is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) május 11–24. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. május 12., 07:402026. május 12., 07:40

Erdélyben ezen a héten jelentős hőmérséklet ingadozások lesznek, május 13-án 13 Celsius-fokig hűl le a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak,

a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok május 15-ére.

Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét, a jövő hét végére nappal 21–22 fok, éjszaka 10 fok várható regionális átlagban. Esőre a jelzett időszak szinte minden napján számítani lehet, de 13. körül és 17. után megnő a csapadék valószínűsége – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére hivatkozva az Agerpres hírügynökség.

A hegyekben nappal 10–15 fok körül, éjszaka 3–7 fok körül alakulnak a hőmérsékleti értékek a következő két hétben.