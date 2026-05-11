A tragédiák megelőzése érdekében szigorítanák az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférést

Az állatgyógyászati készítmények közül sok nagyon veszélyes, a törvényalkotók szerint ezért szigorítani kell a hozzáférést ezekhez

Fotó: Thomas Campean

Több gyermek is meghalt az elmúlt években, mert hozzátartozóik állatgyógyászati készítményekkel végeztek tetvesség elleni „kezelést” rajtuk. Törvénymódosítással korlátoznák az ilyen szerekhez való hozzáférést, hogy megelőzzék a hasonló tragédiákat.

Széchely István

2026. május 11., 21:162026. május 11., 21:16

Túl van már a közvitán, a beérkezett javaslatok feldolgozásának fázisában van az a sürgősségi kormányrendelet-tervezet, amelyet az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA) dolgozott ki az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférés szigorítása érdekében.

Az érvényben lévő törvény módosítására az indoklás szerint azért van szükség, mert a felelőtlen használat miatt az országban több halálos kimenetelű, illetve súlyos következményekkel járó mérgezés is történt az elmúlt években.

Több gyermek is meghalt, mert hozzátartozóik tömény állatgyógyászati rovarirtókkal és parazitaellenes szerekkel végeztek rajtuk tetűirtást.

A törvénymódosítás kezdeményezői a hasonló mérgezések mellett meg akarják akadályozni azt is, hogy a gazdák olyan hormonális készítményeket vásárolhassanak, amelyeknek a törvénytelen felhasználásával veszélyeztetnék az élelmiszerbiztonságot.

Fotó: Pál Árpád

A juhfürösztő-anyagot ki kell venni a felelőtlen és tájékozatlan szülők kezéből

A köznyelvben juhfürösztő-anyagként ismert az egyik veszélyes állatgyógyászati készítmény, amely már több gyermek halálát is okozta, mert

felelőtlen szülők és nagyszülők tetvesség elleni házi „kezelésekre” használták

– mondta el érdeklődésünkre István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Ezt a szert szabadon megvásárolhatta bárki, és volt például egy nagymama, aki az unokái fejét azzal mosta meg, a súlyos mérgezésbe egyikük bele is halt

– említette meg az egyik elhíresült esetet a megyei főállatorvos, hangsúlyozva, hogy ezek a szerek mind neurotoxikus anyagok. A tervezett törvénymódosítás célja az, hogy ezeket a veszélyes szereket csak állatpatikából, állatorvosi recept alapján lehessen beszerezni és állatorvosi felügyelet mellett lehessen alkalmazni,

ne legyen szabadon hozzáférhető bárki számára

– magyarázta a megyei főállatorvos.

Fotó: Veres Nándor

Jelenleg még a kutya- és macskatápot forgalmazó nagy üzletláncoknál is lehet parazitaellenes készítményeket vásárolni, de a törvényalkotók szigorúbban szabályoznák azt is, hogy milyen koncentrációjú szerek maradjanak ilyen könnyen hozzáférhetők. Elméletileg

a nagy koncentrációjú szerek most is receptkötelesek, de a vonatkozó szabályozások nem voltak elég egyértelműek,

István Róbert szerint ezért is szükség van a módosításra.

Fotó: Olti Angyalka

Fontos megelőzni ugyanakkor a haszonállatok felelőtlenül és szakszerűtlenül elvégzett házi kezelését is, hiszen – mondott egy példát István Róbert – egy háztáji körülmények között levágott, majd törvénytelenül eladásra kínált disznó esetében mi a garancia arra, hogy

a vágás előtt az állat nem kapott egy olyan féreghajtó injekciót, amelyen tisztán és világosan írja, hogy a beadás után 60 napig tilos az állat húsát elfogyasztani.

„Próbálják kiiktatni azt, hogy természetes személyek bármilyen állatorvosi használatra szánt gyógyszert forgalmazhassanak, mert sajnos a feketepiac nálunk még működik, az állatgyógyászati szerek esetében is” – említett meg egy másik országos problémát a megyei főállatorvos.

Fotó: Haáz Vince

Sok tragédia történt az elmúlt években

A felelőtlenül használt állatgyógyászati készítmények veszélyét leginkább a juhfürösztő-szerként ismert parazitaellenes készítmény okozta halálesetek és súlyos mérgezések érzékeltetik.

  • Ilyen vegyszer vezetett tragédiához szinte napra pontosan öt éve Brassó megyében, ahol egy 7 és egy 9 éves kislány meghalt, harmadik testvérük pedig súlyos állapotban került intenzív terápiás osztályra, majd ő is elhunyt, mert anyjuk juhfürösztő-szerrel mosta meg a fejüket.

  • 2023 decemberében egy Ialomița megyei 5 éves kislány halt meg, 10 éves és alig 2 éves unokatestvérei pedig súlyos mérgezéses tünetekkel kerültek kórházba, mert nagyanyjuk hasonló szerrel végzett házi „kezelést”.

  • Alig két nap múlva három Hunyad megyei, 8, 12 és 13 éves lány került kórházba – egyikük kritikus állapotban – ugyanilyen juhfürösztőszer miatt, amivel anyjuk szintén a tetvességet próbálta kezelni.

2026. május 11., hétfő

Az RMDSZ támogatóinak listája címmel hozták nyilvánosságra a Szövetség tavalyi bevételét

Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.

2026. május 11., hétfő

Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról

Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.

Tarr Zoltán: rendszerváltásra van szükség a magyarságpolitikában

Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.

Kelemen Hunor szerint kisebbségi kormánnyal nem lehetne eredményesen kormányozni

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.

Politikai források: csütörtökön kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások

Nicușor Dan államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat – nyilatkozták hétfőn politikai források.

Gyorshajtás, alkohol és hamis jogosítvány miatt intézkedtek a közlekedésrendészek

Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője

Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin

Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.

