Az állatgyógyászati készítmények közül sok nagyon veszélyes, a törvényalkotók szerint ezért szigorítani kell a hozzáférést ezekhez

Több gyermek is meghalt az elmúlt években, mert hozzátartozóik állatgyógyászati készítményekkel végeztek tetvesség elleni „kezelést” rajtuk. Törvénymódosítással korlátoznák az ilyen szerekhez való hozzáférést, hogy megelőzzék a hasonló tragédiákat.

Széchely István 2026. május 11., 21:162026. május 11., 21:16

Túl van már a közvitán, a beérkezett javaslatok feldolgozásának fázisában van az a sürgősségi kormányrendelet-tervezet, amelyet az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA) dolgozott ki az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférés szigorítása érdekében. Hirdetés Az érvényben lévő törvény módosítására az indoklás szerint azért van szükség, mert a felelőtlen használat miatt az országban több halálos kimenetelű, illetve súlyos következményekkel járó mérgezés is történt az elmúlt években.

Több gyermek is meghalt, mert hozzátartozóik tömény állatgyógyászati rovarirtókkal és parazitaellenes szerekkel végeztek rajtuk tetűirtást.

A törvénymódosítás kezdeményezői a hasonló mérgezések mellett meg akarják akadályozni azt is, hogy a gazdák olyan hormonális készítményeket vásárolhassanak, amelyeknek a törvénytelen felhasználásával veszélyeztetnék az élelmiszerbiztonságot.

A juhfürösztő-anyagot ki kell venni a felelőtlen és tájékozatlan szülők kezéből A köznyelvben juhfürösztő-anyagként ismert az egyik veszélyes állatgyógyászati készítmény, amely már több gyermek halálát is okozta, mert

felelőtlen szülők és nagyszülők tetvesség elleni házi „kezelésekre” használták

– mondta el érdeklődésünkre István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Ezt a szert szabadon megvásárolhatta bárki, és volt például egy nagymama, aki az unokái fejét azzal mosta meg, a súlyos mérgezésbe egyikük bele is halt

– említette meg az egyik elhíresült esetet a megyei főállatorvos, hangsúlyozva, hogy ezek a szerek mind neurotoxikus anyagok. A tervezett törvénymódosítás célja az, hogy ezeket a veszélyes szereket csak állatpatikából, állatorvosi recept alapján lehessen beszerezni és állatorvosi felügyelet mellett lehessen alkalmazni,

ne legyen szabadon hozzáférhető bárki számára

– magyarázta a megyei főállatorvos.

Jelenleg még a kutya- és macskatápot forgalmazó nagy üzletláncoknál is lehet parazitaellenes készítményeket vásárolni, de a törvényalkotók szigorúbban szabályoznák azt is, hogy milyen koncentrációjú szerek maradjanak ilyen könnyen hozzáférhetők. Elméletileg

a nagy koncentrációjú szerek most is receptkötelesek, de a vonatkozó szabályozások nem voltak elég egyértelműek,

István Róbert szerint ezért is szükség van a módosításra.

Fontos megelőzni ugyanakkor a haszonállatok felelőtlenül és szakszerűtlenül elvégzett házi kezelését is, hiszen – mondott egy példát István Róbert – egy háztáji körülmények között levágott, majd törvénytelenül eladásra kínált disznó esetében mi a garancia arra, hogy

a vágás előtt az állat nem kapott egy olyan féreghajtó injekciót, amelyen tisztán és világosan írja, hogy a beadás után 60 napig tilos az állat húsát elfogyasztani.

„Próbálják kiiktatni azt, hogy természetes személyek bármilyen állatorvosi használatra szánt gyógyszert forgalmazhassanak, mert sajnos a feketepiac nálunk még működik, az állatgyógyászati szerek esetében is” – említett meg egy másik országos problémát a megyei főállatorvos.

