Az állatgyógyászati készítmények közül sok nagyon veszélyes, a törvényalkotók szerint ezért szigorítani kell a hozzáférést ezekhez
Több gyermek is meghalt az elmúlt években, mert hozzátartozóik állatgyógyászati készítményekkel végeztek tetvesség elleni „kezelést” rajtuk. Törvénymódosítással korlátoznák az ilyen szerekhez való hozzáférést, hogy megelőzzék a hasonló tragédiákat.
Túl van már a közvitán, a beérkezett javaslatok feldolgozásának fázisában van az a sürgősségi kormányrendelet-tervezet, amelyet az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szakhatóság (ANSVSA) dolgozott ki az állatgyógyászati készítményekhez való hozzáférés szigorítása érdekében.
Az érvényben lévő törvény módosítására az indoklás szerint azért van szükség, mert a felelőtlen használat miatt az országban több halálos kimenetelű, illetve súlyos következményekkel járó mérgezés is történt az elmúlt években.
A törvénymódosítás kezdeményezői a hasonló mérgezések mellett meg akarják akadályozni azt is, hogy a gazdák olyan hormonális készítményeket vásárolhassanak, amelyeknek a törvénytelen felhasználásával veszélyeztetnék az élelmiszerbiztonságot.
A köznyelvben juhfürösztő-anyagként ismert az egyik veszélyes állatgyógyászati készítmény, amely már több gyermek halálát is okozta, mert
– mondta el érdeklődésünkre István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
– említette meg az egyik elhíresült esetet a megyei főállatorvos, hangsúlyozva, hogy ezek a szerek mind neurotoxikus anyagok. A tervezett törvénymódosítás célja az, hogy ezeket a veszélyes szereket csak állatpatikából, állatorvosi recept alapján lehessen beszerezni és állatorvosi felügyelet mellett lehessen alkalmazni,
– magyarázta a megyei főállatorvos.
Jelenleg még a kutya- és macskatápot forgalmazó nagy üzletláncoknál is lehet parazitaellenes készítményeket vásárolni, de a törvényalkotók szigorúbban szabályoznák azt is, hogy milyen koncentrációjú szerek maradjanak ilyen könnyen hozzáférhetők. Elméletileg
István Róbert szerint ezért is szükség van a módosításra.
Fontos megelőzni ugyanakkor a haszonállatok felelőtlenül és szakszerűtlenül elvégzett házi kezelését is, hiszen – mondott egy példát István Róbert – egy háztáji körülmények között levágott, majd törvénytelenül eladásra kínált disznó esetében mi a garancia arra, hogy
„Próbálják kiiktatni azt, hogy természetes személyek bármilyen állatorvosi használatra szánt gyógyszert forgalmazhassanak, mert sajnos a feketepiac nálunk még működik, az állatgyógyászati szerek esetében is” – említett meg egy másik országos problémát a megyei főállatorvos.
A felelőtlenül használt állatgyógyászati készítmények veszélyét leginkább a juhfürösztő-szerként ismert parazitaellenes készítmény okozta halálesetek és súlyos mérgezések érzékeltetik.
Ilyen vegyszer vezetett tragédiához szinte napra pontosan öt éve Brassó megyében, ahol egy 7 és egy 9 éves kislány meghalt, harmadik testvérük pedig súlyos állapotban került intenzív terápiás osztályra, majd ő is elhunyt, mert anyjuk juhfürösztő-szerrel mosta meg a fejüket.
2023 decemberében egy Ialomița megyei 5 éves kislány halt meg, 10 éves és alig 2 éves unokatestvérei pedig súlyos mérgezéses tünetekkel kerültek kórházba, mert nagyanyjuk hasonló szerrel végzett házi „kezelést”.
Alig két nap múlva három Hunyad megyei, 8, 12 és 13 éves lány került kórházba – egyikük kritikus állapotban – ugyanilyen juhfürösztőszer miatt, amivel anyjuk szintén a tetvességet próbálta kezelni.
