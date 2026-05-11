Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin

Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.

Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán azt mondta, fontos lépés az emberséges és működő Magyarország felé, hogy újra önálló minisztériumot kap az ágazat, és az egészségügy nemzeti ügy és nem politikai játszmák színhelye lesz.

Az MTI beszámolója szerint közölte, hogy

a felálló Egészségügyi Minisztériumban öt államtitkárság működik majd,

valamint létrejön két hatóság, a Digitális Egészségügyi Hatóság és az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság,

a Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre és egy minisztériumtól független minőségellenőrzési hatóság – ismertette.