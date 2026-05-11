Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az új egészségügyi miniszter tanácsadója lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Alapvetően más szemléletet és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért az egészségügyben Hegedűs Zsolt, leendő egészségügyi miniszter az Országgyűlés egészségügyi bizottságában. Ugyanakkor Karikó Katalint felkérte tanácsadójának.

Székelyhon

2026. május 11., 12:572026. május 11., 12:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hegedűs Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán azt mondta, fontos lépés az emberséges és működő Magyarország felé, hogy újra önálló minisztériumot kap az ágazat, és az egészségügy nemzeti ügy és nem politikai játszmák színhelye lesz.

Az MTI beszámolója szerint közölte, hogy

Hirdetés

  • a felálló Egészségügyi Minisztériumban öt államtitkárság működik majd,

  • valamint létrejön két hatóság, a Digitális Egészségügyi Hatóság és az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság,

  • a Magyar Orvosi Kamara pedig visszakapja jogköreit.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre és egy minisztériumtól független minőségellenőrzési hatóság – ismertette.

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Galéria

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Bejelentette azt is, hogy felkérte Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológust, hogy legyen a miniszteri tanácsadó testület tagja, ezt a kutató elfogadta.

Hegedűs Zsolt miniszteri jelölését hat igen és egy tartózkodás mellett támogatta a bizottság.

Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Áramszünet várható több településen is
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Székelyhon

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Áramszünet várható több településen is
Székelyhon

Áramszünet várható több településen is
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Székely Sport

Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Krónika

Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Székely Sport

Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
2026. május 11., hétfő

PSD-RMDSZ kisebbségi kormány is szóba jöhet Sorin Grindeanu szerint
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is

Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Politikusa szerint a PSD elfogadna egy technokrata miniszterelnököt is
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője

Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
2026. május 11., hétfő

Pogány Induló lesz a Besúgó-sorozat készítője új filmjének főszereplője
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét

A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását, valamint a nemzetiségi oktatás támogatását ígérte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa kinevezése előtti meghallgatásán.

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
2026. május 11., hétfő

Tarr Zoltán azt ígéri, hogy módosítani fogják a magyar választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen

Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
2026. május 11., hétfő

Mérséklik az alintézmények kiadásait, de 73 millió lej jut beruházásokra Székelyudvarhelyen
2026. május 11., hétfő

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD

Egy új parlamenti többség kialakításáról egyeztet hétfőn a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu az RMDSZ-szel, a nemzeti kisebbségek frakciójával és a függetlenekkel. Politikai források szerint a találkozót a parlamentben tartják.

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
2026. május 11., hétfő

Politikai források: az RMDSZ-szel is egyeztet a parlamentben a PSD
2026. május 11., hétfő

Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint záporok és viharos szél várható a Bánságban, Körösvidéken, Olténiában, Máramarosban, Erdély nyugati részén, illetve Munténia nyugati és északi térségeiben.

Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik
Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik
2026. május 11., hétfő

Nem tart sokáig a napsütés – újabb lehűlés és csapadékos időszak következik
Hirdetés
2026. május 11., hétfő

Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása

Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.

Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása
Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása
2026. május 11., hétfő

Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása
2026. május 11., hétfő

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában
Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában
2026. május 11., hétfő

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában
2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
2026. május 11., hétfő

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!