Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása

Gajdos László, Kapitány István és Orbán Anita a parlament szombati, alakuló-ülésén
Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.
Az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.
Hétfőn tizenhárom bizottság tart meghallgatást – derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból, amelyet az MTI szemléz.
Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, leendő miniszterelnök-helyettest három helyre is várják: 8 órakor az európai ügyek bizottságába, 10 órától a külügyi bizottságba, 12 órától pedig a nemzetbiztonsági bizottságba.
A belügyminiszteri posztra jelölt Pósfai Gábor 10 órától a nemzetbiztonsági, 12 órától a honvédelmi és rendvédelmi bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. Ugyanez a két bizottság hallgatja meg kinevezése előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet: 10 órától a honvédelmi, 14 órától a nemzetbiztonsági bizottság.
Ugyancsak két bizottság hallgatja meg hétfőn Tarr Zoltánt: a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 10 órakor a magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén kezd, 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság tagjaival találkozik.
A tudományos és technológiai miniszterjelölt, Tanács Zoltán kinevezés előtti első meghallgatását 8 órakor tartják a digitalizációs és technológiai bizottságban, majd 12 óratól az oktatási bizottságban kell beszámolnia terveiről.
A többi miniszterjelöltnek hétfőn egy bizottság előtt kell megjelennie.
Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelöltet 8 órakor hallgatja meg az egészségügyi bizottság, ahogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet is az élő környezetért felelős parlamenti bizottság.
A gazdasági és energetikai bizottság ülésén 8 órától számol be elképzeléseiről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt.
Az agrár- és élelmiszergazdasági tárca élére jelölt Bóna Szabolcsot 8 órakor hallgatja meg terveiről az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 10 órától lesz a közlekedési és beruházási bizottságban, az oktatási bizottság 14 órától Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt meghallgatását tartja.
A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba lépett.
Az Országgyűlés kedd délután tartja következő ülését, amelyen esküt tehetnek a miniszterek.
A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága.
Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.
