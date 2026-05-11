Elkezdődött a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása

Gajdos László, Kapitány István és Orbán Anita a parlament szombati, alakuló-ülésén

Gajdos László, Kapitány István és Orbán Anita a parlament szombati, alakuló-ülésén

Fotó: Kapitány István/Facebook

Elkezdődött hétfőn a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. A bizottsági struktúrát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén fogadták el a képviselők. A miniszterek kedden tehetnek esküt a parlamentben.

2026. május 11., 10:042026. május 11., 10:04

Az előző ciklushoz képest néggyel több, 20 bizottsággal folytatja munkáját az új parlament, a testületek közül 14-et a Tisza mint kormánypárt, négyet a Fidesz, egyet-egyet a KDNP és a Mi Hazánk elnököl.

Hétfőn tizenhárom bizottság tart meghallgatást – derül ki a parlamenti honlapon található meghívókból, amelyet az MTI szemléz.

Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet, leendő miniszterelnök-helyettest három helyre is várják: 8 órakor az európai ügyek bizottságába, 10 órától a külügyi bizottságba, 12 órától pedig a nemzetbiztonsági bizottságba.

A belügyminiszteri posztra jelölt Pósfai Gábor 10 órától a nemzetbiztonsági, 12 órától a honvédelmi és rendvédelmi bizottság tagjait tájékoztatja terveiről. Ugyanez a két bizottság hallgatja meg kinevezése előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelöltet: 10 órától a honvédelmi, 14 órától a nemzetbiztonsági bizottság.
Ugyancsak két bizottság hallgatja meg hétfőn Tarr Zoltánt: a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt 10 órakor a magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén kezd, 14 órakor a magyarságpolitikai bizottság tagjaival találkozik.

A tudományos és technológiai miniszterjelölt, Tanács Zoltán kinevezés előtti első meghallgatását 8 órakor tartják a digitalizációs és technológiai bizottságban, majd 12 óratól az oktatási bizottságban kell beszámolnia terveiről.

A többi miniszterjelöltnek hétfőn egy bizottság előtt kell megjelennie.

Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelöltet 8 órakor hallgatja meg az egészségügyi bizottság, ahogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet is az élő környezetért felelős parlamenti bizottság.

A gazdasági és energetikai bizottság ülésén 8 órától számol be elképzeléseiről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt.

Az agrár- és élelmiszergazdasági tárca élére jelölt Bóna Szabolcsot 8 órakor hallgatja meg terveiről az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása 10 órától lesz a közlekedési és beruházási bizottságban, az oktatási bizottság 14 órától Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt meghallgatását tartja.

A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, listavezetőjét választotta kormányfőnek, aki ezzel hivatalba lépett.

Az Országgyűlés kedd délután tartja következő ülését, amelyen esküt tehetnek a miniszterek.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, a meghallgatások kedden is folytatódnak a parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Miniszter lehet minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy. A miniszterjelöltet kinevezése előtt meghallgatja az Országgyűlés illetékes – a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező – bizottsága.
Az új tárcavezetőket az államfő nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

Átlagban 60-90 nap alatt adnak el egy lakást Romániában

A romániai lakóingatlanokat a piacra kerülésüktől számítva 60-90 nap alatt adják el, míg Németországban 97 nap, Bulgáriában 96 nap, Spanyolországban pedig 148 nap a lakások átlagos eladási ideje – derül ki egy nemrég közzétett jelentésből.

Támogatásigénylés: vannak késlekedő gazdák, de technikai nehézségek is

Kevesebb mint egy hónapig igényelhetik még a gazdák az idei egységes mezőgazdasági támogatásokat – a határidő közelségére a központi APIA is figyelmeztette az érintetteket. Megnéztük, hogy áll a támogatásigénylés a székelyföldi megyékben.

Áramszünet várható több településen is

Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.

GTA VI – még mindig sok a kérdőjel a világ legjobban várt videójátéka körül

Több mint egy éve jött ki az utolsó előzetes, azóta tulajdonképpen nem jelent meg hivatalos információ róla. Mit lehet tudni a jelen állás szerint november 19-én érkező GTA VI-ról? Képbehozó.

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót

Közzétették azt a térfigyelő kamerás felvételt, amelyen a pénteki biharszentandrási motorosbaleset látható, illetve az ütközést követő cselekedetek – és pontosan erre irányítva a figyelmet osztották meg a videót.

Korondi Csiga-domb: a székely gyémánt szülőhelye | Erdély kincsei

Ritka, ősi, de jelenleg is élő geológiai különlegesség rejtőzik Korond határában, az országút szomszédságában: a Csiga-domb. Itt a mélyből feltörő sós, szénsavas víz ma is aragonitkristályokat épít, rétegről rétegre.

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

