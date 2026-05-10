Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Fotó: László Ildikó
Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.
Hétfőn reggel megkezdik a városból kifelé vezető, jobb oldali forgalmi sáv aszfaltozását az Orbán Balázs utca Septimia felőli végén. Ennek következtében teljes lezárásra kerül a Templom utca, valamint az Orbán Balázs utcának a kis Ugron Gábor utcánál leágazó szakasza. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfaltréteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség – tájékoztatnak a székelyudvarhelyi városházáról.
Amint a városháza közleménye írja, a Tamási Áron utcától a városhatárt jelző tábláig félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat irányítottan, váltakozó rendszerben engedik majd.
Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy ezen az útszakaszon csak indokolt esetben közlekedjenek, és ne haladják meg a 10 kilométer/órás sebességet.
A munkálatok teljes időtartama alatt torlódásokra és hosszabb várakozási időre kell számítani az Orbán Balázs utcában és a szombatfalvi városrészben, mivel a forgalom mindkét irányban csupán egy sávon haladhat. A polgármesteri hivatal ezért kerülőutak használatát javasolja.
A közlemény szerint a jövő hétre előre jelzett esőzések módosíthatják az aszfaltozás ütemtervét. A változásokról és a munkálatok napi programjáról újabb tájékoztatást ígérnek a városházáról, amennyiben esedékes.
