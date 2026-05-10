Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Székelyhon 2026. május 10., 11:112026. május 10., 11:11

Hétfőn reggel megkezdik a városból kifelé vezető, jobb oldali forgalmi sáv aszfaltozását az Orbán Balázs utca Septimia felőli végén. Ennek következtében teljes lezárásra kerül a Templom utca, valamint az Orbán Balázs utcának a kis Ugron Gábor utcánál leágazó szakasza. A lezárás addig marad érvényben, amíg az új aszfaltréteg lehűl, ez idő alatt sem a főútra való kihajtásra, sem az utcákba történő behajtásra nem lesz lehetőség – tájékoztatnak a székelyudvarhelyi városházáról. Amint a városháza közleménye írja, a Tamási Áron utcától a városhatárt jelző tábláig félpályás útlezárás lesz érvényben, a forgalmat irányítottan, váltakozó rendszerben engedik majd.

A Templom utcában és a Széldombon lakók számára a Septimia megnyitja a lovarda területén átvezető magánutat.