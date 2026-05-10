Május 12–14. között osztják a fűtéstámogatást Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti az érintetteket, hogy május 12–14. között kiosztják a fűtéstámogatást és az energia-kiegészítő juttatást.

A jogosultak ezúttal a 2025–2026-os fűtésidényre igényelt támogatásokat vehetik át, beleértve a köznyelvben „fapénzként” ismert fűtéstámogatást, valamint a „butéliapénznek” nevezett energia-kiegészítő juttatást. A támogatások átvételére naponta 10 és 14 óra között lesz lehetőség a szociális igazgatóság székhelyén, a Kárpátok utca 5. szám alatt.