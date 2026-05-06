Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Szívleállás esetén minden másodperc számít. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

Gergely Imre

2026. május 06., 14:35

Aki került már ilyen helyzetbe, vagy a környezetében látott ilyen esetet, az pontosan tudja, hogy egyetlen perc is mennyire sokat jelenthet, ha valakinek leáll a szíve. A túlélés múlhat azon, hogy van-e olyan személy a közelben, aki azonnal és szakszerűen el tudja kezdeni az újraélesztést, működésben tartva a létfontosságú szervek vérellátását.

A Basilides Tibor sportcsarnokban május 15-én mintegy 60 önkéntes dolgozik majd 25 gyakorlóbábu segítségével azon, hogy megtanítsa a gyergyószentmiklósi és környékbeli iskolák tanulóinak az újraélesztés alaplépéseit. A reggel 9 órától este 9 óráig tartó életmentő-maraton során a délelőtti és kora délutáni órákban, szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos diákok vesznek részt a képzésen – nemcsak a városból, hanem a környező településekről, így Alfaluból, Ditróból, sőt Parajdról is érkeznek diákok.

A program során a résztvevők megtanulják az újraélesztés, a mellkaskompresszió szakszerű kivitelezését.

Egy időben mintegy 200–250 diák oktatása zajlik majd, így a nap folyamán több turnusban kerülnek sorra a résztvevők. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón a kezdeményezők részéről Both Róbert, dr. Horváth–Kovács Renáta, Páll Róbert, és Kántor Boglárka parlamenti képviselő ismertették a részleteket.

Délután 15 és 16 óra között egy rövid, szórakoztató program biztosít átmenetet: az életmentés „ritmusává” vált Bee Gees Stayin’ Alive című dalára épülő produkcióval a Pittyes2es és Gyufa lép színpadra, sajátos, „Éleszd újra Béla bát” refrénre átdolgozott előadással.

16 órától a program megnyílik a nagyközönség előtt, ekkor már felnőttek is bekapcsolódhatnak az oktatásba,

és megtanulhatják, mit kell tenni, ha környezetükben valaki szívleállást szenved.

A rendezvény különlegessége, hogy széles körű összefogással valósul meg: részt vesznek benne a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hegyimentők is, csakúgy, mint a Vöröskereszt, a megyei és helyi mentőszolgálat, a katasztrófavédelem (ISU), a rendőrség és a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház sürgősségi osztálya.

Az esemény annak az egész éves programsorozatnak a része, amelynek keretében idén Gyergyószentmiklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet. A szervezők szerint a számos kulturális és szórakoztató rendezvény mellett minden bizonnyal ez az egyik leghasznosabb kezdeményezés, hiszen közvetlenül hozzájárulhat emberéletek megmentéséhez.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. május 02., szombat

A gyergyószentmiklósi köztéri garázsok közel egyharmadát bontották el mindeddig – a többség még áll

Közeleg a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részének korszerűsítése, ezért május 31-ig le kell bontani a területen álló, engedély nélkül épített garázsokat. Egy hónappal a határidő előtt 41 építményt számoltak fel, de a többség még áll.

2026. május 01., péntek

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson, a város Gyergyószárhegy felőli kijáratánál. A balesetben két személy megsérült, egyikük a roncsok közé szorult.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. április 30., csütörtök

Megrongálták a bérelt parkolóhely blokkolószerkezetét

Kevesebb mint egy hónap telt el azóta, hogy Gyergyószentmiklóson, egy Virág negyedi parkolóhely használata körül kialakult vita rendeződni látszott, most azonban újabb fordulat történt: valaki megrongálta a parkolásgátló szerkezetet.

2026. április 30., csütörtök

Rendszámfelismerő kamerákkal lépnek fel az illegális szemétlerakás ellen Gyergyóújfaluban

Rendszámfelismerő kamerákat telepítettek a polgármesteri hivatal mögötti hulladéklerakóhoz Gyergyóújfaluban a szabálytalan szemétlerakás ellenőrzésére.

2026. április 28., kedd

Magasfeszültségű kábeleket szakított le egy kidőlt fa, közel 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül

Csaknem 10 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, miután Borszéken kidőlt egy fa és leszakította a magasfeszültségű áramkábeleket, amelyek tüzet is okoztak.

Áramkábeleket szakított el egy kidőlt fa Borszéken, tűz is keletkezett

Száraz növényzet és cserjék gyulladtak ki Borszéken: a lángok egy magasfeszültségű vezetéket érintő meghibásodás miatt keletkeztek, miután egy fa rádőlt az oszlopra, és elszakította a vezetékeket.

2026. április 27., hétfő

Le kell fóliázni a játéktermek ablakait Gyergyószentmiklóson

Rendkívüli ülést tartott hétfőn Gyergyószentmiklós képviselő-testülete, ahol két kérdésben hoztak döntést. Korlátozták a szerencsejáték-termek működését, és elfogadták a területrendezési dokumentációkat az elektromos töltőhálózat kiépítéséhez.

2026. április 26., vasárnap

Öt tűzoltóautóval fékezték meg a lángokat Gyergyóvárhegyen

Két lakóház, két melléképület és a száraz növényzet is lángra kapott vasárnap Gyergyóvárhegyen. A tűzhöz több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak, a lángok terjedését végül sikerült megfékezni.

Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.

