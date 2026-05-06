Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Szívleállás esetén minden másodperc számít. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.
2026. május 06., 14:35
Aki került már ilyen helyzetbe, vagy a környezetében látott ilyen esetet, az pontosan tudja, hogy egyetlen perc is mennyire sokat jelenthet, ha valakinek leáll a szíve. A túlélés múlhat azon, hogy van-e olyan személy a közelben, aki azonnal és szakszerűen el tudja kezdeni az újraélesztést, működésben tartva a létfontosságú szervek vérellátását.
A Basilides Tibor sportcsarnokban május 15-én mintegy 60 önkéntes dolgozik majd 25 gyakorlóbábu segítségével azon, hogy megtanítsa a gyergyószentmiklósi és környékbeli iskolák tanulóinak az újraélesztés alaplépéseit. A reggel 9 órától este 9 óráig tartó életmentő-maraton során a délelőtti és kora délutáni órákban, szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos diákok vesznek részt a képzésen – nemcsak a városból, hanem a környező településekről, így Alfaluból, Ditróból, sőt Parajdról is érkeznek diákok.
Egy időben mintegy 200–250 diák oktatása zajlik majd, így a nap folyamán több turnusban kerülnek sorra a résztvevők. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón a kezdeményezők részéről Both Róbert, dr. Horváth–Kovács Renáta, Páll Róbert, és Kántor Boglárka parlamenti képviselő ismertették a részleteket.
Délután 15 és 16 óra között egy rövid, szórakoztató program biztosít átmenetet: az életmentés „ritmusává” vált Bee Gees Stayin’ Alive című dalára épülő produkcióval a Pittyes2es és Gyufa lép színpadra, sajátos, „Éleszd újra Béla bát” refrénre átdolgozott előadással.
és megtanulhatják, mit kell tenni, ha környezetükben valaki szívleállást szenved.
A rendezvény különlegessége, hogy széles körű összefogással valósul meg: részt vesznek benne a gyergyószentmiklósi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hegyimentők is, csakúgy, mint a Vöröskereszt, a megyei és helyi mentőszolgálat, a katasztrófavédelem (ISU), a rendőrség és a Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórház sürgősségi osztálya.
Az esemény annak az egész éves programsorozatnak a része, amelynek keretében idén Gyergyószentmiklós viseli a Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet. A szervezők szerint a számos kulturális és szórakoztató rendezvény mellett minden bizonnyal ez az egyik leghasznosabb kezdeményezés, hiszen közvetlenül hozzájárulhat emberéletek megmentéséhez.
