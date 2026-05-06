Tizenkét óra az életmentésért – újraélesztési maratont tartanak Gyergyószentmiklóson

Tizenkét órás újraélesztési maratont szerveznek május 15-én Gyergyószentmiklóson. Az eseményen több mint 1800 fiatal sajátíthatja el az életmentés alapjait, valamint felnőttek is megtanulhatják, mi a teendő szívleállás esetén.

Gergely Imre 2026. május 06., 14:35

Aki került már ilyen helyzetbe, vagy a környezetében látott ilyen esetet, az pontosan tudja, hogy egyetlen perc is mennyire sokat jelenthet, ha valakinek leáll a szíve. A túlélés múlhat azon, hogy van-e olyan személy a közelben, aki azonnal és szakszerűen el tudja kezdeni az újraélesztést, működésben tartva a létfontosságú szervek vérellátását. Hirdetés A Basilides Tibor sportcsarnokban május 15-én mintegy 60 önkéntes dolgozik majd 25 gyakorlóbábu segítségével azon, hogy megtanítsa a gyergyószentmiklósi és környékbeli iskolák tanulóinak az újraélesztés alaplépéseit. A reggel 9 órától este 9 óráig tartó életmentő-maraton során a délelőtti és kora délutáni órákban, szervezett keretek között az 5–8., illetve 9–12. osztályos diákok vesznek részt a képzésen – nemcsak a városból, hanem a környező településekről, így Alfaluból, Ditróból, sőt Parajdról is érkeznek diákok.

A program során a résztvevők megtanulják az újraélesztés, a mellkaskompresszió szakszerű kivitelezését.

Egy időben mintegy 200–250 diák oktatása zajlik majd, így a nap folyamán több turnusban kerülnek sorra a résztvevők. Az eseményről szóló sajtótájékoztatón a kezdeményezők részéről Both Róbert, dr. Horváth–Kovács Renáta, Páll Róbert, és Kántor Boglárka parlamenti képviselő ismertették a részleteket. Délután 15 és 16 óra között egy rövid, szórakoztató program biztosít átmenetet: az életmentés „ritmusává” vált Bee Gees Stayin’ Alive című dalára épülő produkcióval a Pittyes2es és Gyufa lép színpadra, sajátos, „Éleszd újra Béla bát” refrénre átdolgozott előadással.

16 órától a program megnyílik a nagyközönség előtt, ekkor már felnőttek is bekapcsolódhatnak az oktatásba,