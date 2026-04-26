Öt tűzoltóautóval oltották a lángokat Gyergyóvárhegyen

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Két lakóház, két melléképület és a száraz növényzet is lángra kapott vasárnap Gyergyóvárhegyen. A tűzhöz több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak, a lángok terjedését végül sikerült megfékezni.
Gyergyóvárhegyről jelentettek vasárnap lakástüzet, és mint a helyszínen kiderült, igen nagy volt a baj. Elsőként két ügyletes tűzoltócsapat, egy esetkocsi és egy mentőautó érkezett a helyszínre Maroshévízről.
Értesítették a helyi, valamint a gyergyósalamási önkéntes tűzoltókat is, akik szintén a helyszínre siettek.
A helyszínen lévő egységek további segítséget kértek, ezért újabb tűzoltók érkeztek Maroshévízről és Gyergyószentmiklósról is.
A Hargita megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint az épületekből hozzávetőleg 300 négyzetméternyit pusztítottak el a lángok, a növényzet pedig mintegy 1000 négyzetméteren égett.
A hivatásos és önkéntes tűzoltóknak végül sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését.
