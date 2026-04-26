Öt tűzoltóautóval oltották a lángokat Gyergyóvárhegyen

Két lakóház, két melléképület és a száraz növényzet is lángra kapott vasárnap Gyergyóvárhegyen. A tűzhöz több hivatásos és önkéntes egységet riasztottak, a lángok terjedését végül sikerült megfékezni.

Gyergyóvárhegyről jelentettek vasárnap lakástüzet, és mint a helyszínen kiderült, igen nagy volt a baj. Elsőként két ügyletes tűzoltócsapat, egy esetkocsi és egy mentőautó érkezett a helyszínre Maroshévízről.

Értesítették a helyi, valamint a gyergyósalamási önkéntes tűzoltókat is, akik szintén a helyszínre siettek.