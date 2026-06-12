Tavaly ilyenkorhoz képest majdnem ezerrel csökkent a használatba adott lakások száma

Az idei első negyedévben 11 876 lakást adtak használatba Romániában, 914-gyel kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

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A január és március között használatba adott lakások közül 55,6 százaléka városon épült, 4,4 százaléka vidéken – ismerteti az Agerpres.

A magánfinanszírozással épült lakások száma az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 1135-tel, a közpénzből építetteké 221-gyel nőtt.

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Az első negyedévben csökkent a használatba adott lakások száma a délnyugati régióban (177-tel), a délkeleti régióban (119-cel) és a központi régióban (5-tel).

A nyugati régióban 749-cel, az északnyugatiban 271-gyel, az északkeletiben 147-tel, a délnyugatiban 31-gyel, a Bukarest-Ilfov régióban pedig 17-tel tőbb lakást értékesítettek.