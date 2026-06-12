Tavaly ilyenkorhoz képest majdnem ezerrel csökkent a használatba adott lakások száma

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Fotó: Haáz Vince
Az idei első negyedévben 11 876 lakást adtak használatba Romániában, 914-gyel kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
2026. június 12., 11:492026. június 12., 11:49
2026. június 12., 11:502026. június 12., 11:50
A január és március között használatba adott lakások közül 55,6 százaléka városon épült, 4,4 százaléka vidéken – ismerteti az Agerpres.
A magánfinanszírozással épült lakások száma az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva 1135-tel, a közpénzből építetteké 221-gyel nőtt.
Az első negyedévben csökkent a használatba adott lakások száma a délnyugati régióban (177-tel), a délkeleti régióban (119-cel) és a központi régióban (5-tel).
A nyugati régióban 749-cel, az északnyugatiban 271-gyel, az északkeletiben 147-tel, a délnyugatiban 31-gyel, a Bukarest-Ilfov régióban pedig 17-tel tőbb lakást értékesítettek.
A Román Vasúti Személyszállító Vállalat (CFR Călători) péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország főbb régiói között.
Márciushoz képest áprilisban 95 lejjel (1,6 százalékkal) 5843 lejre csökkent a nettó átlagbér Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A tűzoltók 15 megye 28 településén és Bukarestben is nagy erőkkel dolgozgtak az elmúlt 24 órában, a csütörtöki vihar okozta károk eltakarításán.
Az áprilisi 10,71 százalékról májusban 10,85 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az idei első negyedévben enyhén csökkent az átlagnyugdíj Romániában, miközben az infláció továbbra is magas maradt, és számos alapvető termék, valamint szolgáltatás ára jelentősen emelkedett – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) adataiból
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