Verekedés Salamáson

A segélykérést követően a csendőrség és a rendőrség is kiszállt a helyszínre, ahol kiderült, hogy italozás során egy 29 éves fiatalember megvert egy másik, 24 éves helybélit, és tönkretette annak az ingatlannak az egyik falát, amelyben tartózkodtak.

A rendőrök hat személyt kísértek be kihallgatásra. Vasárnap reggel a 29 éves verekedőt 24 órára őrizetbe vették – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.