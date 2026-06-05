Kilencvenhárom garázst bontottak le határidőre a Virág negyedben

128 engedély nélküli építmény volt a Virág lakónegyed déli részén. Ebből 93-at bontottak le önként a tulajdonosaik május végéig a városháza kérésének eleget téve. A többieket is fel kell számolni, hogy a negyed teljes felújítása megtörténhessen.

Gergely Imre 2026. június 05., 19:172026. június 05., 19:17

Jelentősen „szellősebb” lett a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli része, 93 garázstulajdonos lebontotta az engedély nélküli építményét. Ezeknek az üres helye és maradványai jelzik, hogy ott nemrégiben garázs állt. A városháza február végén szólította fel az érintetteket, hogy május 30-ig bontsák le a garázsokat és egyéb tárolókat, ugyanis

nagyszabású fejlesztés következik, aminek során teljesen megújul ez a városrész.

A projekt megvalósulásának azonban előfeltétele, hogy egyetlen engedély nélküli építmény sem maradhat az az itteni közterületeken.

Fotó: Gergely Imre

Az elvégzett bontásokat a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán kellett bejelenteni, és ennek nyomán kivonták ezeket az építményeket az adóköteles kategóriából. Amint megkeresésünkre válaszolva Nagy Zoltán polgármester elmondta, a folyamat nem áll le. Első körben egy általános jellegű felszólítást címeztek a garázstulajdonosoknak, jövő héten viszont

névre szóló polgármesteri rendeletet értesíti azokat, akik eddig nem végezték el a bontást.

A polgármesteri rendelet tíznapos végső határidőt szab majd a bontásra. A határidő lejártát követően a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat intézkedjen a még álló garázsok lebontásáról. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a felszólításnak, az önkormányzat egy megbízott cég révén lebontatja az építményt, a munkálatok költségét pedig kiszámlázza a tulajdonosnak – mondta el a polgármester.

Fotó: Gergely Imre

Amint megtudtuk, a garázsbontások kapcsán több tulajdonos ügyvéden keresztül fordult az önkormányzathoz, kérdéseket és észrevételeket megfogalmazva. Nagy Zoltán elmondta, a megfogalmazott kérdésekre a városháza válaszolt, peres eljárás a polgármester tudomása szerint nem indult. Hirdetés A lakónegyed felújítási projektjének előkészítése közben is zajlik. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, amely iránt jelentős érdeklődés mutatkozik:

tíz cég jelentkezett a pályázatra.

Nagy Zoltán kiemelte, hogy a munkálatok megkezdésének alapfeltétele az összes engedély nélkül épült építmény eltávolítása. Nem adhatják ki a munkakezdési parancsot addig, amíg egyetlen illegális vagy építési engedély nélküli építmény is marad a közterületen.

Fotó: Gergely Imre

Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy sokan úgy gondolják, ha adót fizettek egy építmény után, az már azt is jelenti, hogy az engedélyezett volt. Azonban ez nem így van:

az adó fizetése nem helyettesíti az építési engedélyt.