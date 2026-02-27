Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

El kell tüntetni 128 garázst vagy garázsnak nevezett tárolóépítményt
Fotó: Gergely Imre
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, közterületen 128 garázs – vagy garázsnak nevezett tárolóépítmény – található. Ezek közül egy sem rendelkezik építési engedéllyel. Évtizedek óta foglalják a közterületet, napjaik azonban meg vannak számlálva:
Az önkormányzat a napokban részletes tájékoztatást küld ki a negyed lakóinak a közelgő változásokról, a garázstulajdonosokat pedig felszólítják, hogy május végéig bontsák le építményeiket.
Jelenleg nehéz elképzelni azt az átalakulást, amely körvonalazódik. A tömbházak közötti sárban most gyalogosan és autóval sem könnyű közlekedni, a zöldterületeket sok helyen parkolásra használják, vagy garázsok állnak rajtuk, az egykori játszótér létére pedig csak romok utalnak. Ez minden tekintetben megváltozik. Amint Nagy Zoltán polgármester pénteki sajtótájékoztatóján ismertette,
egy biztonságosabb, rendezettebb és családbarát lakókörnyezet kialakítása.
A Testvériség út és a Kossuth Lajos utca közötti tömbháznegyedben – a kultúrház melletti parktól a Tűzoltó utcáig – a teljes közterület megújul.
A beruházás során
8600 négyzetméteren új aszfaltburkolatot terítenek le,
megújítják és bővítik a zöldfelületeket 570 fa és 691 cserje elültetésével,
4100 négyzetméteren gyalogos sétányokat alakítanak ki és új járdákat is építenek,
összesen 229 új parkolóhely létesül,
korszerű, energiatakarékos közvilágítást telepítenek,
játszótereket és pihenőövezeteket hoznak létre, szabadtéri fitneszeszközök, 165 pad, nyolc pavilon (ebből három hulladéktároló), kerékpártárolók, pergolák és információs panelek is helyet kapnak itt,
a munkálatok során új csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépítenek.
Hamarosan kiírják a közbeszerzést, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést, és akkor indulhat a munka. Addig viszont nem lehet szerződést kötni, amíg egyetlen engedély nélküli építmény is áll a negyedben – szögezte le Nagy Zoltán.
Amennyiben ez nem történik meg a határidőig, az önkormányzat végezteti el a bontást, a költségeket pedig kiszámlázzák a tulajdonosoknak. Ha a garázs idős vagy beteg személy tulajdonában van, aki nem tudja megoldani a bontást, az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani.
Fotó: Gergely Imre
A polgármester hozzátette: azért döntöttek a május végi határidő mellett, hogy kedvezőbb legyen az időjárás, és az érintetteknek legyen idejük kiüríteni az építményeket, illetve megszervezni a bontást.
Az egyéb bontási hulladék számára megfelelő lerakóhelyet jelölnek ki. Azoknak, akik egész évre kifizették a közterület-foglalási és építménydíjat, a bontást követő időszakra arányosan visszatérítik az összeget.
A nagyberuházás összértéke meghaladja a 28 millió lejt. Bizonyos, meglehetősen fontos tételek – például a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése és a parkolók kialakítása – nem számolhatók el uniós forrásból.
ezért az önkormányzat mintegy 3 millió lejes önrészt biztosít a beruházáshoz. A kivitelezési határidő 24 hónap.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.
A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.
Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.
Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.
Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Tizenegy embert vettek őrizetbe és további négy gyanúsított ellen hatósági felügyeletet rendeltek el annak a fővárosi prostitúciós ügynek a fejleményeként, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra a DIICOT.
Nicușor Dan pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, hogy kihirdette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt, miután az alkotmánybíróság döntésének indoklása megjelent a Hivatalos Közlönyben.
Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.
szóljon hozzá!