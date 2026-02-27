Rovatok
Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

El kell tüntetni 128 garázst vagy garázsnak nevezett tárolóépítményt • Fotó: Gergely Imre

El kell tüntetni 128 garázst vagy garázsnak nevezett tárolóépítményt

Fotó: Gergely Imre

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Gergely Imre

2026. február 27., 19:102026. február 27., 19:10

A gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, közterületen 128 garázs – vagy garázsnak nevezett tárolóépítmény – található. Ezek közül egy sem rendelkezik építési engedéllyel. Évtizedek óta foglalják a közterületet, napjaik azonban meg vannak számlálva:

el kell tűnniük, hogy ne legyenek útjában egy olyan átfogó városrész-fejlesztésnek, amelyhez fogható nem volt Gyergyószentmiklóson a 80-as évek óta.

Az önkormányzat a napokban részletes tájékoztatást küld ki a negyed lakóinak a közelgő változásokról, a garázstulajdonosokat pedig felszólítják, hogy május végéig bontsák le építményeiket.

Mintavárosrész lesz a Virág negyed déli része

Jelenleg nehéz elképzelni azt az átalakulást, amely körvonalazódik. A tömbházak közötti sárban most gyalogosan és autóval sem könnyű közlekedni, a zöldterületeket sok helyen parkolásra használják, vagy garázsok állnak rajtuk, az egykori játszótér létére pedig csak romok utalnak. Ez minden tekintetben megváltozik. Amint Nagy Zoltán polgármester pénteki sajtótájékoztatóján ismertette,

a 28 millió lejes európai uniós finanszírozású beruházás célja a városrész átfogó megújítása,

egy biztonságosabb, rendezettebb és családbarát lakókörnyezet kialakítása.
A Testvériség út és a Kossuth Lajos utca közötti tömbháznegyedben – a kultúrház melletti parktól a Tűzoltó utcáig – a teljes közterület megújul.

A beruházás során

  • 8600 négyzetméteren új aszfaltburkolatot terítenek le,

  • megújítják és bővítik a zöldfelületeket 570 fa és 691 cserje elültetésével,

  • 4100 négyzetméteren gyalogos sétányokat alakítanak ki és új járdákat is építenek,

  • összesen 229 új parkolóhely létesül,

  • korszerű, energiatakarékos közvilágítást telepítenek,

  • játszótereket és pihenőövezeteket hoznak létre, szabadtéri fitneszeszközök, 165 pad, nyolc pavilon (ebből három hulladéktároló), kerékpártárolók, pergolák és információs panelek is helyet kapnak itt,

  • a munkálatok során új csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépítenek.

A garázsbontás a fejlesztés feltétele

Hamarosan kiírják a közbeszerzést, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést, és akkor indulhat a munka. Addig viszont nem lehet szerződést kötni, amíg egyetlen engedély nélküli építmény is áll a negyedben – szögezte le Nagy Zoltán.

Az önkormányzat arra kéri a tulajdonosokat, hogy május végéig önkéntesen bontsák le garázsaikat.

Amennyiben ez nem történik meg a határidőig, az önkormányzat végezteti el a bontást, a költségeket pedig kiszámlázzák a tulajdonosoknak. Ha a garázs idős vagy beteg személy tulajdonában van, aki nem tudja megoldani a bontást, az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani.

A polgármester hozzátette: azért döntöttek a május végi határidő mellett, hogy kedvezőbb legyen az időjárás, és az érintetteknek legyen idejük kiüríteni az építményeket, illetve megszervezni a bontást.

A bontásból származó fa törmelék elszállításában segítséget nyújtanak, a fűtőmű felhasználja az anyagot.

Az egyéb bontási hulladék számára megfelelő lerakóhelyet jelölnek ki. Azoknak, akik egész évre kifizették a közterület-foglalási és építménydíjat, a bontást követő időszakra arányosan visszatérítik az összeget.

28 millió lejes beruházásról van szó

A nagyberuházás összértéke meghaladja a 28 millió lejt. Bizonyos, meglehetősen fontos tételek – például a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése és a parkolók kialakítása – nem számolhatók el uniós forrásból.

Az utak esetében is csak részben használható fel európai uniós finanszírozás,

ezért az önkormányzat mintegy 3 millió lejes önrészt biztosít a beruházáshoz. A kivitelezési határidő 24 hónap.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
