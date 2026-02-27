Átalakul a gyergyószentmiklósi lakótelep – de addig is le kell bontani több mint száz garázst

El kell tüntetni 128 garázst vagy garázsnak nevezett tárolóépítményt

Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.

Gergely Imre 2026. február 27., 19:102026. február 27., 19:10

A gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, közterületen 128 garázs – vagy garázsnak nevezett tárolóépítmény – található. Ezek közül egy sem rendelkezik építési engedéllyel. Évtizedek óta foglalják a közterületet, napjaik azonban meg vannak számlálva:

el kell tűnniük, hogy ne legyenek útjában egy olyan átfogó városrész-fejlesztésnek, amelyhez fogható nem volt Gyergyószentmiklóson a 80-as évek óta.

Hirdetés Az önkormányzat a napokban részletes tájékoztatást küld ki a negyed lakóinak a közelgő változásokról, a garázstulajdonosokat pedig felszólítják, hogy május végéig bontsák le építményeiket. Mintavárosrész lesz a Virág negyed déli része Jelenleg nehéz elképzelni azt az átalakulást, amely körvonalazódik. A tömbházak közötti sárban most gyalogosan és autóval sem könnyű közlekedni, a zöldterületeket sok helyen parkolásra használják, vagy garázsok állnak rajtuk, az egykori játszótér létére pedig csak romok utalnak. Ez minden tekintetben megváltozik. Amint Nagy Zoltán polgármester pénteki sajtótájékoztatóján ismertette,

a 28 millió lejes európai uniós finanszírozású beruházás célja a városrész átfogó megújítása,

egy biztonságosabb, rendezettebb és családbarát lakókörnyezet kialakítása.

A Testvériség út és a Kossuth Lajos utca közötti tömbháznegyedben – a kultúrház melletti parktól a Tűzoltó utcáig – a teljes közterület megújul. A beruházás során 8600 négyzetméteren új aszfaltburkolatot terítenek le,

megújítják és bővítik a zöldfelületeket 570 fa és 691 cserje elültetésével,

4100 négyzetméteren gyalogos sétányokat alakítanak ki és új járdákat is építenek,

összesen 229 új parkolóhely létesül,

korszerű, energiatakarékos közvilágítást telepítenek,

játszótereket és pihenőövezeteket hoznak létre, szabadtéri fitneszeszközök, 165 pad, nyolc pavilon (ebből három hulladéktároló), kerékpártárolók, pergolák és információs panelek is helyet kapnak itt,

a munkálatok során új csapadékvíz-elvezető rendszert is kiépítenek. A garázsbontás a fejlesztés feltétele Hamarosan kiírják a közbeszerzést, ezt követően írhatják alá a kivitelezési szerződést, és akkor indulhat a munka. Addig viszont nem lehet szerződést kötni, amíg egyetlen engedély nélküli építmény is áll a negyedben – szögezte le Nagy Zoltán.

Az önkormányzat arra kéri a tulajdonosokat, hogy május végéig önkéntesen bontsák le garázsaikat.

Amennyiben ez nem történik meg a határidőig, az önkormányzat végezteti el a bontást, a költségeket pedig kiszámlázzák a tulajdonosoknak. Ha a garázs idős vagy beteg személy tulajdonában van, aki nem tudja megoldani a bontást, az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani.

Fotó: Gergely Imre

A polgármester hozzátette: azért döntöttek a május végi határidő mellett, hogy kedvezőbb legyen az időjárás, és az érintetteknek legyen idejük kiüríteni az építményeket, illetve megszervezni a bontást.

A bontásból származó fa törmelék elszállításában segítséget nyújtanak, a fűtőmű felhasználja az anyagot.

Az egyéb bontási hulladék számára megfelelő lerakóhelyet jelölnek ki. Azoknak, akik egész évre kifizették a közterület-foglalási és építménydíjat, a bontást követő időszakra arányosan visszatérítik az összeget. 28 millió lejes beruházásról van szó A nagyberuházás összértéke meghaladja a 28 millió lejt. Bizonyos, meglehetősen fontos tételek – például a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése és a parkolók kialakítása – nem számolhatók el uniós forrásból.

Az utak esetében is csak részben használható fel európai uniós finanszírozás,