Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek

A Peluza Nord tagjai, útközben a szerintük nemlétező Székelyföld felé

Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, illetve csendőrségi túlkapást emlegetnek, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.

Gergely Imre 2026. február 25., 18:062026. február 25., 18:06 2026. február 25., 18:182026. február 25., 18:18

Az FC Hermannstadt Peluza Nord szurkolói csoportja szerint méltatlanul bántak velük a csapatuk hétfői, csíkszeredai vendégszereplése során.

A közösségi médiában panaszkodtak az FK Csíkszereda és a mérkőzést biztosító csendőrség eljárása ellen.

A Peluza Nord állítása szerint a Csíkszeredába érkezett húsz fős csoportjukat indokolatlanul késleltették a stadionba belépésnél, noha előre jelezték érkezésüket. Közölték azt is, hogy beléptetésnél matricáikat is elkobozták. Azt panaszolják, hogy

a lelátón folyamatosan provokációnak voltak kitéve, miközben – állításuk szerint – a hazai drukkerek sértő rigmusait a hatóságok nem szankcionálták.

korábban írtuk Bődületes kapásgóllal győzött és őrzi idei hibátlan hazai mérlegét az FK Csíkszereda (videóval) A forduló góljával és fegyelmezett játékkal aratott 2–1-es győzelmet az FK Csíkszereda az FC Hermannstadt ellen a Szuperliga 28. fordulójában. Ilyés Róbert együttese idei harmadik hazai bajnokiját is megnyerte, és pontszámban beérte a Petrolult. Panaszkodásuk közben ők is odamondtak a magyar közösségnek, hiszen

szerintük a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.

Egy másik állításuk, hogy a félidőben vizet szerettek volna vásárolni, de a vendégszektorban nem volt elérhető, és – elmondásuk szerint – azt a választ kapták, hogy „igyanak vizet a mosdóban”. A mérkőzés után a teljes csoportot igazoltatták, amit a szebeni szurkolók túlzónak és indokolatlannak tartanak. A Peluza Nord közleménye azzal zárul, hogy

szerintük elfogadhatatlan, hogy a román nemzeti identitást kifejező rigmusokat büntetik, miközben más, provokatív bekiabálások következmények nélkül maradnak.

Reagált az FK Csíkszereda sportigazgatója „Az általunk mélységesen tisztelt szebeni szurkolók egy csoportja, úgy gondolom, egyszerűen provokálni akar. Amikor úgy sérelmeznek feltételezett visszásságokat, hogy közben egy, a székelységet bántó molinóval pózolnak, közleményük szövegében pedig magyargyalázó megállapításokat hintenek el, akkor a napnál világosabb, hogy áldozati pózban tetszelgő provokátorok akciójáról van szó. Az tény, hogy

sajnos elhangzottak olyan szlogenek, amelyek xenofóbnak minősíthetőek, de részükről.