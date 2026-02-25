Veszített a csapatuk, ezért elővették a Mongólia-kártyát a nagyszebeni drukkerek

A Peluza Nord tagjai, útközben a szerintük nemlétező Székelyföld felé
Fotó: Facebook/Peluza Nord Sibiu
Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, illetve csendőrségi túlkapást emlegetnek, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.
2026. február 25., 18:062026. február 25., 18:06
2026. február 25., 18:182026. február 25., 18:18
Az FC Hermannstadt Peluza Nord szurkolói csoportja szerint méltatlanul bántak velük a csapatuk hétfői, csíkszeredai vendégszereplése során.
A Peluza Nord állítása szerint a Csíkszeredába érkezett húsz fős csoportjukat indokolatlanul késleltették a stadionba belépésnél, noha előre jelezték érkezésüket.
Közölték azt is, hogy beléptetésnél matricáikat is elkobozták. Azt panaszolják, hogy
A forduló góljával és fegyelmezett játékkal aratott 2–1-es győzelmet az FK Csíkszereda az FC Hermannstadt ellen a Szuperliga 28. fordulójában. Ilyés Róbert együttese idei harmadik hazai bajnokiját is megnyerte, és pontszámban beérte a Petrolult.
Panaszkodásuk közben ők is odamondtak a magyar közösségnek, hiszen
Egy másik állításuk, hogy a félidőben vizet szerettek volna vásárolni, de a vendégszektorban nem volt elérhető, és – elmondásuk szerint – azt a választ kapták, hogy „igyanak vizet a mosdóban”. A mérkőzés után a teljes csoportot igazoltatták, amit a szebeni szurkolók túlzónak és indokolatlannak tartanak.
A Peluza Nord közleménye azzal zárul, hogy
„Az általunk mélységesen tisztelt szebeni szurkolók egy csoportja, úgy gondolom, egyszerűen provokálni akar. Amikor úgy sérelmeznek feltételezett visszásságokat, hogy közben egy, a székelységet bántó molinóval pózolnak, közleményük szövegében pedig magyargyalázó megállapításokat hintenek el, akkor a napnál világosabb, hogy áldozati pózban tetszelgő provokátorok akciójáról van szó. Az tény, hogy
Ez viszont valószínűleg nem a csíkszeredai fogadtatásra volt reakció, mint inkább a saját csapatuk teljesítménye miatti csalódottság okozta, és ennek következménye ez a közlemény is. Az pedig, hogy a munkáját az előírások szerint végző csendőrség milyen intézkedéseket foganatosított a mérkőzésen, az nem a házigazda felelőssége” – szögezte le megkeresésünkre válaszolva Cseke Szilárd, az FK Csíkszereda sportigazgatója.
