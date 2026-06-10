Oana Gheorghiu: A TAROM adóssága meghaladja a teljes vagyonát

A TAROM légitársaság adóssága megközelíti a 930 millió lejt és 105 millió lejjel meghaladja a teljes vagyonát, a tavalyi évet pedig 186 millió lejes veszteséggel zárta.

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Az Agerpres szerint az elöljáró emlékeztetett arra, hogy

Oana Gheorghiu ügyvivő miniszterelnök-helyettes szerdán a Facebook-oldalán közölte, a légitársaság gépeinek kihasználtsága 70 százalék alatti, ami jóval elmarad a vállalt céloktól.

a vállalat az elmúlt tíz évben csak 2024-ben volt nyereséges,

de ez a profit nem a rendes működésből származott, hanem eszközeladásokból és kivételes számviteli műveletekből.

Gheorgiu szerint a légitársaság fő problémáját nem a piaci potenciál, hanem a rossz menedzsment jelenti.

A TAROM ördögi körbe került: vagyonelemeket ad el a veszteségek fedezésére, halogatja a nehéz döntéseket, a vállalatirányítási konfliktusok pedig akadályozzák a reformot – írta bejegyzésében.

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A miniszterelnök-helyettes közlése szerint a vállalat vezetésével folytatott tárgyalásaiból azt szűrte le, hogy