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Mobilalkamazás segítségével kérhetnek segítséget a látás- és hallássérültek

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szerdán közölte, hogy elérhetővé vált a látás- és/vagy hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobilalkalmazás.

Székelyhon

2026. június 10., 22:132026. június 10., 22:13

A STS közleménye szerint az applikáció révén a látás- és/vagy hallássérültek többféle kommunikációs csatornán

– audio- és videohívással, RTT-csevegéssel (valós idejű szöveg - Real-Time Text) vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is –

felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal.

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A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívó fél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt.

Videohívás esetén a rendszer jelnyelvi tolmácsolást biztosít

– ismerteti az Agerpres.

Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a STS az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és előnyeiről.

Az Apel 112 alkalmazásról a STS hivatalos honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. A webhelyen az applikációval kapcsolatos oktatóanyagok, valamint a telepítési és használati útmutatók is elérhetők.

Belföld
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