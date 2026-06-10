Mobilalkamazás segítségével kérhetnek segítséget a látás- és hallássérültek

A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szerdán közölte, hogy elérhetővé vált a látás- és/vagy hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobilalkalmazás.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A STS közleménye szerint az applikáció révén a látás- és/vagy hallássérültek többféle kommunikációs csatornán

– audio- és videohívással, RTT-csevegéssel (valós idejű szöveg - Real-Time Text) vagy piktogramok, előre megírt üzenetek, képek és videók segítségével is –

A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívó fél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt.

– ismerteti az Agerpres.

Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a STS az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és előnyeiről.

Az Apel 112 alkalmazásról a STS hivatalos honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. A webhelyen az applikációval kapcsolatos oktatóanyagok, valamint a telepítési és használati útmutatók is elérhetők.