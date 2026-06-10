Mobilalkamazás segítségével kérhetnek segítséget a látás- és hallássérültek

Fotó: Borbély Fanni
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szerdán közölte, hogy elérhetővé vált a látás- és/vagy hallássérültek vészhelyzeti kommunikációját segítő Apel 112 mobilalkalmazás.
A STS közleménye szerint az applikáció révén a látás- és/vagy hallássérültek többféle kommunikációs csatornán
felvehetik a kapcsolatot a 112-es egységes segélyhívó szolgálattal.
A hívás kezdeményezésekor az alkalmazás automatikusan továbbítja a hívásfogadó operátoroknak a hívó fél pontos tartózkodási helyét a felhasználói profiljában előzetesen megadott egészségügyi adatokkal együtt.
– ismerteti az Agerpres.
Az alkalmazás beüzemelésével párhuzamosan a STS az illetékes hatóságokkal és civil szervezetekkel együttműködve országos szintű tájékoztató és népszerűsítő rendezvényeket szervez az applikáció funkcióiról és előnyeiről.
Az Apel 112 alkalmazásról a STS hivatalos honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. A webhelyen az applikációval kapcsolatos oktatóanyagok, valamint a telepítési és használati útmutatók is elérhetők.
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