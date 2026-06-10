Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

„Az emberek kormányt akarnak” – a pártoknak üzent Nicușor Dan

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az emberek kormányt akarnak, nem érdeklik őket a politikusok választási vitái – jelentette ki szerdán Nicușor Dan.

Székelyhon

2026. június 10., 20:422026. június 10., 20:42

Az államfő a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában – melyet az Agerpres ismertet – rámutatott, egyes politikusokat semmi más nem foglalkoztat, csak a soron következő, jelen esetben a 2028-as parlamenti választások. „A románokat azonban aligha érdeklik a mi választási vitáink és szerepléseink.

Idézet
Az emberek kormányzást akarnak, és a kormányzás felelősségvállalást jelent, 2028-ig pedig sok minden történhet még”

– fogalmazott. Az elnök ugyanakkor nyugalomra intette a polgárokat, Románia külföldi partnereit pedig arról biztosította, hogy az ország megőrzi a jelenlegi irányát.

Hirdetés

Nicușor Dan felidézte, mivel azt észlelte, hogy a pártok nem tárgyalnak egymással, Eugen Tomacot bízta meg azzal, hogy valamennyiükkel tárgyaljon, és közösen alakítsanak kormányt, miután egyik alakulat sem állt elő alternatív megoldással.

Az államfő felelősségteljes magatartásra szólította fel a pártokat,

hangsúlyozva, hogy a pártérdek önmagában legitim, de az ország érdekének mindig elsőbbséget kell élveznie. Hozzátette, elnökként nem tiszte „X javára dönteni Y-nal szemben”, megbízatása arról szól, hogy megőrizze Románia Nyugat-barát irányvonalát, és hogy elkerüljön egy olyan gazdasági visszaesést, amely valamennyi romániai családot érintene. „Aggodalommal tölt el, hogy ezeket ma megkérdőjelezik” – tette hozzá.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Viharos időjárás várható csütörtöktől az ország nagy részén
A kilövés után pár nappal ismét medvére figyelmeztetnek
Egyben maradt a hazai mag, épül a Csíkszeredai Sportklub új csapata
Trump azt mondta: nagyon közel a megállapodás, majd rakétákat lőtt ki Iránra
Anderson Ceará az FCSB-hez igazolt – hivatalos
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Viharos időjárás várható csütörtöktől az ország nagy részén
Székelyhon

Viharos időjárás várható csütörtöktől az ország nagy részén
A kilövés után pár nappal ismét medvére figyelmeztetnek
Székelyhon

A kilövés után pár nappal ismét medvére figyelmeztetnek
Egyben maradt a hazai mag, épül a Csíkszeredai Sportklub új csapata
Székely Sport

Egyben maradt a hazai mag, épül a Csíkszeredai Sportklub új csapata
Trump azt mondta: nagyon közel a megállapodás, majd rakétákat lőtt ki Iránra
Krónika

Trump azt mondta: nagyon közel a megállapodás, majd rakétákat lőtt ki Iránra
Anderson Ceará az FCSB-hez igazolt – hivatalos
Székely Sport

Anderson Ceará az FCSB-hez igazolt – hivatalos
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Nőileg

Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 10., szerda

Kezdődhet a bentlakásomlás-per elsőfokú tárgyalása

Lezárult az előkészítő szakasz, így elkezdődhet a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál történt tragédia nyomán indult büntetőper elsőfokú tárgyalása. Noha voltak problémák a nyomozati anyaggal, ez nem változtatott a helyzeten.

Kezdődhet a bentlakásomlás-per elsőfokú tárgyalása
Kezdődhet a bentlakásomlás-per elsőfokú tárgyalása
2026. június 10., szerda

Kezdődhet a bentlakásomlás-per elsőfokú tárgyalása
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Ne legyen szigorúan védett a barnamedve – Brüsszelhez fordul Tánczos Barna

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál (EB), hogy vegyék le a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról és helyezzék át egy másik listára.

Ne legyen szigorúan védett a barnamedve – Brüsszelhez fordul Tánczos Barna
Ne legyen szigorúan védett a barnamedve – Brüsszelhez fordul Tánczos Barna
2026. június 10., szerda

Ne legyen szigorúan védett a barnamedve – Brüsszelhez fordul Tánczos Barna
2026. június 10., szerda

Egy baleset, 17 segítségnyújtás, 16 riasztás két nap alatt

A Hargita megyei tűzoltók összesen 18 sürgősségi esethez vonultak ki a hét első két napján, miközben 16 Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak a településeken megjelenő medvék miatt.

Egy baleset, 17 segítségnyújtás, 16 riasztás két nap alatt
Egy baleset, 17 segítségnyújtás, 16 riasztás két nap alatt
2026. június 10., szerda

Egy baleset, 17 segítségnyújtás, 16 riasztás két nap alatt
2026. június 10., szerda

Kétórás figyelmeztető tiltakozásba kezdenek a törvényszéki orvosok

Két órára felfüggesztik tevékenységüket csütörtökön az ország igazságügyi orvosszakértői és a törvényszéki orvostani szolgálatok munkatársai. A tiltakozó akcióhoz a Hargita Megyei Törvényszéki Orvostani Szolgálat is csatlakozik.

Kétórás figyelmeztető tiltakozásba kezdenek a törvényszéki orvosok
Kétórás figyelmeztető tiltakozásba kezdenek a törvényszéki orvosok
2026. június 10., szerda

Kétórás figyelmeztető tiltakozásba kezdenek a törvényszéki orvosok
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta

A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elfogadta az alapélelmiszerek árréskorlátozását december 31-éig meghosszabbító jogszabálytervezetet.

Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta
Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta
2026. június 10., szerda

Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta
2026. június 10., szerda

Oana Gheorghiu: A TAROM adóssága meghaladja a teljes vagyonát

A TAROM légitársaság adóssága megközelíti a 930 millió lejt és 105 millió lejjel meghaladja a teljes vagyonát, a tavalyi évet pedig 186 millió lejes veszteséggel zárta.

Oana Gheorghiu: A TAROM adóssága meghaladja a teljes vagyonát
Oana Gheorghiu: A TAROM adóssága meghaladja a teljes vagyonát
2026. június 10., szerda

Oana Gheorghiu: A TAROM adóssága meghaladja a teljes vagyonát
2026. június 10., szerda

Kovászna megyére is érvényes a most kiadott árvízriasztás

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország 14 megyéjében.

Kovászna megyére is érvényes a most kiadott árvízriasztás
Kovászna megyére is érvényes a most kiadott árvízriasztás
2026. június 10., szerda

Kovászna megyére is érvényes a most kiadott árvízriasztás
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Szerdán is erősödött a lej

Erősödött szerdán a román deviza az euróhoz képest, amelynek az értéke a Román Nemzeti Bank középárfolyama szerint 0,42 banival (0,08 százalékkal) 5,2344 lejre csökkent a keddi 5,2386 lejről.

Szerdán is erősödött a lej
Szerdán is erősödött a lej
2026. június 10., szerda

Szerdán is erősödött a lej
2026. június 10., szerda

Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise

A kiskérődző-pestis miatt nem lehet Maros megyéből az uniós országokba exportálni a bárány- és juhhúst, nem lehet a megyéből kivinni az állatokat, és az áthaladó állatszállítókat is le kell fertőtleníteni. Ez utóbbit a rendőrség ellenőrzi.

Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise
Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise
2026. június 10., szerda

Az APIA támogatást is befolyásolhatja a kiskérődzők pestise
2026. június 10., szerda

Magasabb az uniós átlagnál a munkanélküliségi ráta Romániában

Az Európai Unióban 2025-ben 0,1 százalékponttal, 6 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

Magasabb az uniós átlagnál a munkanélküliségi ráta Romániában
Magasabb az uniós átlagnál a munkanélküliségi ráta Romániában
2026. június 10., szerda

Magasabb az uniós átlagnál a munkanélküliségi ráta Romániában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!