„Az emberek kormányt akarnak” – a pártoknak üzent Nicușor Dan

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Az emberek kormányt akarnak, nem érdeklik őket a politikusok választási vitái – jelentette ki szerdán Nicușor Dan.
Az államfő a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában – melyet az Agerpres ismertet – rámutatott, egyes politikusokat semmi más nem foglalkoztat, csak a soron következő, jelen esetben a 2028-as parlamenti választások. „A románokat azonban aligha érdeklik a mi választási vitáink és szerepléseink.
– fogalmazott. Az elnök ugyanakkor nyugalomra intette a polgárokat, Románia külföldi partnereit pedig arról biztosította, hogy az ország megőrzi a jelenlegi irányát.
Nicușor Dan felidézte, mivel azt észlelte, hogy a pártok nem tárgyalnak egymással, Eugen Tomacot bízta meg azzal, hogy valamennyiükkel tárgyaljon, és közösen alakítsanak kormányt, miután egyik alakulat sem állt elő alternatív megoldással.
hangsúlyozva, hogy a pártérdek önmagában legitim, de az ország érdekének mindig elsőbbséget kell élveznie. Hozzátette, elnökként nem tiszte „X javára dönteni Y-nal szemben”, megbízatása arról szól, hogy megőrizze Románia Nyugat-barát irányvonalát, és hogy elkerüljön egy olyan gazdasági visszaesést, amely valamennyi romániai családot érintene. „Aggodalommal tölt el, hogy ezeket ma megkérdőjelezik” – tette hozzá.
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