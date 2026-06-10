„Az emberek kormányt akarnak” – a pártoknak üzent Nicușor Dan

Az emberek kormányt akarnak, nem érdeklik őket a politikusok választási vitái – jelentette ki szerdán Nicușor Dan.

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Az államfő a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában – melyet az Agerpres ismertet – rámutatott, egyes politikusokat semmi más nem foglalkoztat, csak a soron következő, jelen esetben a 2028-as parlamenti választások. „A románokat azonban aligha érdeklik a mi választási vitáink és szerepléseink.

Az emberek kormányzást akarnak, és a kormányzás felelősségvállalást jelent, 2028-ig pedig sok minden történhet még”

– fogalmazott. Az elnök ugyanakkor nyugalomra intette a polgárokat, Románia külföldi partnereit pedig arról biztosította, hogy az ország megőrzi a jelenlegi irányát.

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Nicușor Dan felidézte, mivel azt észlelte, hogy a pártok nem tárgyalnak egymással, Eugen Tomacot bízta meg azzal, hogy valamennyiükkel tárgyaljon, és közösen alakítsanak kormányt, miután egyik alakulat sem állt elő alternatív megoldással.