Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta

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Fotó: Orbán Orsolya
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elfogadta az alapélelmiszerek árréskorlátozását december 31-éig meghosszabbító jogszabálytervezetet.
2026. június 10., 15:582026. június 10., 15:58
2026. június 10., 15:592026. június 10., 15:59
Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik:
300-500 grammos fehér kenyér,
1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l),
tehéntejből készült telemea sajt,
tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt,
legfeljebb 200 grammos kiszerelésben, 000-s fehér búzaliszt (1 kg),
kukoricadara (1 kg),
M méretű tyúktojás,
napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben),
friss csirkehús,
friss sertéshús,
friss zöldség,
friss gyümölcs,
fehér burgonya,
cukor (1 kg),
12 százalék zsírtartalmú tejföl,
vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben),
szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).
A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – számol be az Agerpres.
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