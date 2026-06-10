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Marad az árréskorlátozás, a képviselőház is megszavazta

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elfogadta az alapélelmiszerek árréskorlátozását december 31-éig meghosszabbító jogszabálytervezetet.

Székelyhon

2026. június 10., 15:582026. június 10., 15:58

2026. június 10., 15:592026. június 10., 15:59

Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik:

  • 300-500 grammos fehér kenyér,

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  • 1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l),

  • tehéntejből készült telemea sajt,

  • tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt,

  • legfeljebb 200 grammos kiszerelésben, 000-s fehér búzaliszt (1 kg),

  • kukoricadara (1 kg),

  • M méretű tyúktojás,

  • napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben),

  • friss csirkehús,

  • friss sertéshús,

  • friss zöldség,

  • friss gyümölcs,

  • fehér burgonya,

  • cukor (1 kg),

  • 12 százalék zsírtartalmú tejföl,

  • vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben),

  • szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).

A tervezetet a szenátus már elfogadta, a képviselőház döntő házként szavazott róla – számol be az Agerpres.

Belföld
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