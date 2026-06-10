Egy baleset, 17 segítségnyújtás, 16 riasztás két nap alatt

A Hargita megyei tűzoltók összesen 18 sürgősségi esethez vonultak ki a hét első két napján, miközben 16 Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak a településeken megjelenő medvék miatt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint június 8-án és 9-én 18 sürgősségi beavatkozást hajtottak végre a tűzoltósági egységek. A bevetések túlnyomó többségét az egészségügyi vészhelyzetek jelentették: a SMURD mentőegységei 17 alkalommal nyújtottak sürgősségi egészségügyi ellátást a rászorulóknak.

A tűzoltók emellett egy közlekedési balesethez is kivonultak Csíkszentkirályra, ahol két személygépkocsi ütközött össze.

Hirdetés

Az elmúlt két nap során a hatóságok 16 Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki a lakosságnak veszélyes medvék jelenléte miatt. A riasztások Székelyudvarhelyen négy, Korondon kettő, Csíkszentdomokoson kettő, Varságon hat, míg Csíkszeredában két esetben figyelmeztették a lakosságot a nagyvadak közelségére.