Viharos időjárás várható csütörtöktől az ország nagy részén

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Fotó: Pinti Attila
Viharokra figyelmeztető elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) szerdán.
A meteorológusok szerint csütörtök reggel 5 és 10 óra között heves szél, helyenként záporok, zivatarok várhatók a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati felében.
– írja az Agerpres. Egy másik elsőfokú riasztás csütörtök reggel 10 órakor lép érvénybe és éjfélig tart. E szerint felhőszakadások, viharok várhatók Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia nyugati és északnyugati részén, Moldva nyugati és északi felében és a hegyekben.
A szél 50-70 kilométer/órás sebességgel fújhat, a leeső csapadék mennyisége elérheti a 25-40, elszigetelten meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet.
a pénteki nap folyamán pedig főként a keleti országrészben lehet viharokra számítani.
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