Viharos időjárás várható csütörtöktől az ország nagy részén

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A meteorológusok szerint csütörtök reggel 5 és 10 óra között heves szél, helyenként záporok, zivatarok várhatók a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati felében.

A széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a csapadék mennyisége pedig a 15-25 litert négyzetméterenként

– írja az Agerpres. Egy másik elsőfokú riasztás csütörtök reggel 10 órakor lép érvénybe és éjfélig tart. E szerint felhőszakadások, viharok várhatók Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia nyugati és északnyugati részén, Moldva nyugati és északi felében és a hegyekben.

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A szél 50-70 kilométer/órás sebességgel fújhat, a leeső csapadék mennyisége elérheti a 25-40, elszigetelten meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet.