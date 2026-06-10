Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök szerdán közölte, hogy a román állampolgárság megszerzésekor minden kapcsolata megszűnt az ukrán hatóságokkal, és évekkel ezelőtt, önként lemondott az ukrán állampolgárságról.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel folytatott egyeztetése utáni nyilatkozatában Tomac elmondta, hogy Besszarábia déli részén született, alig néhány kilométerre a román-ukrán határtól.

Bevallása szerint hat évet élt Ukrajnában, 1998-ban végleg Bukarestben telepedett le, és egész közéleti tevékenysége Romániához kötődik.

Azt is megjegyezte, hogy a román állampolgárság megszerzésekor minden kapcsolatát megszüntette az ukrán hatóságokkal, mert identitását a román állampolgársághoz köti.

Évekkel ezelőtt az ukrán állampolgárságról is lemondott. Ezt önként tette, anélkül, hogy bárki kötelezte volna – szögezte le az Agerpres szemléje szerint.