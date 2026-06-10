Előzetesben marad a drogkereskedelemmel és a kiskorú elleni nemi erőszakkal gyanúsított népdalénekes

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Fotó: László Ildikó
A marosvásárhelyi ítélőtábla szerdán elutasította a drogkereskedelemmel gyanúsított Cristian Pomohaci fellebbezését, így a volt ortodox pap és népdalénekes előzetes letartóztatásban marad.
A romániai bíróságok portálján közzétett határozat szerint az ítélőtábla
megalapozatlannak minősítette a gyanúsított fellebbezését,
helybenhagyta a Maros megyei törvényszék elsőfokú döntését,
és 200 lej perköltség megfizetésére kötelezte Pomohaci-ot.
Az ítélet jogerős – számol be az Agerpres.
Az ügyben a marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztálya nyomoz a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészeivel együtt.
Az énekes lakásán tartott házkutatás során a hatóságok
meg nem nevezett mennyiségű 3-CMC típusú, nagy kockázatú kábítószert,
valamint csaknem 2 millió eurónak megfelelő, különböző valutákban tartott készpénzt találtak.
A Maros megyei rendőrség korábbi közleménye szerint az eddigi bizonyítékok alapján a jelenleg más ügyben – kiskorú elleni nemi erőszak és szexuális zaklatás gyanújával – előzetes letartóztatásban lévő Pomohaci 2024 és 2026 között különböző mennyiségű nagy kockázatú kábítószert szerzett be, birtokolt, illetve adott át fogyasztásra több személynek.
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