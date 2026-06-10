Kétórás figyelmeztető tiltakozásba kezdenek a törvényszéki orvosok

Fotó: Pinti Attila
Két órára felfüggesztik tevékenységüket csütörtökön az ország igazságügyi orvosszakértői és a törvényszéki orvostani szolgálatok munkatársai. A tiltakozó akcióhoz a Hargita Megyei Törvényszéki Orvostani Szolgálat is csatlakozik.
Jelképes tiltakozást tartanak az ország igazságügyi orvosai és a törvényszéki orvostani intézetek, illetve szolgálatok alkalmazottai június 11-én, csütörtökön 10 és 12 óra között. A csíkszeredai megyei sürgősségi kórház keretében működő Hargita Megyei Törvényszéki Orvostani Szolgálat szintén részt vesz az akcióban – írják a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
A tiltakozók szerint
Álláspontjuk szerint a szakterület háttérbe szorítása nem egyszerű költségcsökkentést jelent, hanem az igazságszolgáltatás működését veszélyezteti.
A közleményben kifogásolják többek között a törvényszéki orvostant hátrányosan érintő jogszabályi rendelkezéseket, a finanszírozási problémákat, a bérezés körüli egyenlőtlenségeket, valamint azt, hogy a döntéshozók szerintük nem reagáltak a korábbi jelzéseikre.
A szakemberek azt is hangsúlyozzák, hogy
A tiltakozás ideje alatt csak a sürgős igazságügyi-orvostani esetek ellátását biztosítják. A résztvevők a kormányt, a parlamentet és az egészségügyi minisztériumot arra kérik, hogy kezdjen érdemi párbeszédet a szakterület problémáinak rendezéséről.
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