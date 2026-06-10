Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A kilövés után pár nappal ismét medvére figyelmeztetnek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb Ro-Alert figyelmeztetést kaptak kedd este a székelyvarságiak medve jelenléte miatt. Mindez alig két nappal azután történt, hogy egy emberre veszélyessé vált nagyvadat kilőttek a településen.

Székelyhon

2026. június 10., 08:542026. június 10., 08:54

A hatóságok két alkalommal, este 7 és 9 óra után is Ro-Alert üzenetet küldtek ki a lakosságnak, miután a nagyvadat a településen észlelték.

Hirdetés

Mindez alig két nappal azután történt, hogy egy medvét kilőttek Székelyvarságon, ugyanis az több személyre, köztük a település polgármesterére is rátámadt. Az eset során a községvezetőnek és a vele tartózkodóknak

menekülniük kellett a megvadult állat elől.

Ahogy arról a polgármester beszámolt, a medve korábban a gyerekekre is veszélyt jelentett.

korábban írtuk

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve

Bár eredetileg csikót próbált elejteni egy agresszív székelyvarsági medve, később rátámadt és megkergette a vasárnap esti riasztásra kiérkező hatóságokat. Kénytelenek voltak ártalmatlanítani a nagyvadat.

Udvarhelyszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több mint 200 helyszínen tart házkutatást a rendőrség a keddi nap folyamán
Hamarosan indul az idei roncsautóprogram, fontos újdonságot jelentettek be
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Az első távozó a Sepsi OSK-nál, már be is jelentette az új klubja
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Több mint 200 helyszínen tart házkutatást a rendőrség a keddi nap folyamán
Székelyhon

Több mint 200 helyszínen tart házkutatást a rendőrség a keddi nap folyamán
Hamarosan indul az idei roncsautóprogram, fontos újdonságot jelentettek be
Székelyhon

Hamarosan indul az idei roncsautóprogram, fontos újdonságot jelentettek be
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
Székely Sport

Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Krónika

„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Az első távozó a Sepsi OSK-nál, már be is jelentette az új klubja
Székely Sport

Az első távozó a Sepsi OSK-nál, már be is jelentette az új klubja
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Nőileg

Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 09., kedd

Több mint három kilogramm vízipipadohányt foglaltak le Hargita megyében

Házkutatásokat tartottak kedden Hargita megyében a Jupiter-hadművelet részeként a rendőrség gazdasági nyomozói. Több mint három kilogramm törvénytelenül értékesített vízipipadohányt foglaltak le.

Több mint három kilogramm vízipipadohányt foglaltak le Hargita megyében
Több mint három kilogramm vízipipadohányt foglaltak le Hargita megyében
2026. június 09., kedd

Több mint három kilogramm vízipipadohányt foglaltak le Hargita megyében
Hirdetés
2026. június 09., kedd

Bethlen Kata örökségét bemutató kötetet ismertetnek Székelyudvarhelyen

Bethlen Kata egyházépítő és mecénási tevékenységét feldolgozó kötetet mutatnak be csütörtökön a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány két évtizedes kutatómunka eredményeit összegzi.

Bethlen Kata örökségét bemutató kötetet ismertetnek Székelyudvarhelyen
Bethlen Kata örökségét bemutató kötetet ismertetnek Székelyudvarhelyen
2026. június 09., kedd

Bethlen Kata örökségét bemutató kötetet ismertetnek Székelyudvarhelyen
2026. június 09., kedd

Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen

Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomnál, de újabb útlezárásra lehet számítani Szombatfalván – közölte Székelyudvarhely polgármestere.

Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen
Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen
2026. június 09., kedd

Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen
2026. június 08., hétfő

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot

Ismét megjelent Székelyudvarhelyen a medvebocs, amelyet szombaton rögzítettek a város térfigyelő kamerái – jelenleg a helyszínen keresik a vadat a hatóságok, hogy elaltassák, majd elszállítsák.

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
2026. június 08., hétfő

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Három autó ütközött Máréfalvánál

Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.

Három autó ütközött Máréfalvánál
Három autó ütközött Máréfalvánál
2026. június 08., hétfő

Három autó ütközött Máréfalvánál
2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval

Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton

Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez

Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!