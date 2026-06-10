A kilövés után pár nappal ismét medvére figyelmeztetnek

Újabb Ro-Alert figyelmeztetést kaptak kedd este a székelyvarságiak medve jelenléte miatt. Mindez alig két nappal azután történt, hogy egy emberre veszélyessé vált nagyvadat kilőttek a településen.

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A hatóságok két alkalommal, este 7 és 9 óra után is Ro-Alert üzenetet küldtek ki a lakosságnak, miután a nagyvadat a településen észlelték.

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Mindez alig két nappal azután történt, hogy egy medvét kilőttek Székelyvarságon, ugyanis az több személyre, köztük a település polgármesterére is rátámadt. Az eset során a községvezetőnek és a vele tartózkodóknak