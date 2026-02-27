Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván

Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület
Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.
Saját kertjében, a házától mindössze ötven méterre támadt rá a férfire egy kifejlett medve – erősítette meg információinkat Sándor István, Felsőboldogfalva alpolgármestere.
Mint mondta, az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, ezt követően pedig a helyszínre siettek az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló bizottság tagjai. Ők
A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni a problémás egyedet, amit végre is hajtottak.
– jelentette ki a polgármester. Hozzátette, az áldozatot kórházba kellett szállítani. Amikor az áldozatot elszállították, eszméleténél volt.
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is megerősítette a történteket, hangsúlyozva, hogy helyszínre érkezésük után ők is meglepődtek, a bocsok nélküli, kifejlett nőstény medve agresszivitásán. Mint fogalmazott: nem volt mit tenni, ártalmatlanítani kellett az egyedet.
A szűrés nem csak papíron vagy „gyönyörűen csomagolt” programokban történik – jelentette ki Alexandru Rogobete miniszter pénteken.
Hargita megye tiszteletbeli nagykövete lett Borbás Marcsi. A televíziós szerkesztő és műsorvezető a 2027-es év népszerűsítésében segíti a székelyföldi megyét, amikor Európa Gasztronómiai Régiója lesz – közölte a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
Teljes megújulás előtt áll Gyergyószentmiklóson a Virág negyed déli része, ehhez azonban le kell bontani az engedély nélkül épített garázsokat. A tulajdonosoknak május végéig fel kell szabadítaniuk az elfoglalt közterületeket.
A kormány pénteki ülésén jóváhagyta a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény módosítását, amely szerint az eredetileg 2026. január elsejei hatállyal beütemezett intézkedéseket a törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.
„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.
A kormány pénteken elfogadta a régi épületekre vonatkozó helyi adók, valamint a fogyatékkal élők által fizetendő helyi adók és bizonyos illetékek csökkentéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Bővítette egészségügyi szolgáltatásait a csíkszeredai Multimed klinika azáltal, hogy a nemzetközi Affidea-klinikahálózat romániai csoportjának részévé vált. Az így újjászületett csíkszeredai klinikának avatóünnepségét pénteken tartották.
Összeomlott az 1784-ben épült, Szent György és Szent Miklós tiszteletére felszentelt ortodox fatemplom a Hargita megyei Székelyandrásfalva községhez tartozó Újlakon. Ezzel nem csupán egy épület dőlt össze, hanem egy műemlék is odaveszett.
Több mint hatvan házkutatást tartottak és hat embert őrizetbe vettek egy olyan adócsalási ügyben, amely a gyanú szerint építkezési cégeket érint, és Hargita, illetve Maros megyében is vizsgálatokat folytatnak.
Az ukrán hadsereg légvédelme péntek reggel lelőtt egy drónt Románia határának közelében, mindössze száz méterre a Tulcea megyei Chilia Veche településtől – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
