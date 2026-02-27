Rovatok
Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván

• Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 27., 19:582026. február 27., 19:58

Saját kertjében, a házától mindössze ötven méterre támadt rá a férfire egy kifejlett medve – erősítette meg információinkat Sándor István, Felsőboldogfalva alpolgármestere.

Mint mondta, az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, ezt követően pedig a helyszínre siettek az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló bizottság tagjai. Ők

a kerítéstől mindössze 100 méterre látták a nagyvadat, amely a kiérkezésükkor sem hagyta el a helyszínt, és agresszívan viselkedett.

A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni a problémás egyedet, amit végre is hajtottak.

Idézet
Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében”

– jelentette ki a polgármester. Hozzátette, az áldozatot kórházba kellett szállítani. Amikor az áldozatot elszállították, eszméleténél volt.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója is megerősítette a történteket, hangsúlyozva, hogy helyszínre érkezésük után ők is meglepődtek, a bocsok nélküli, kifejlett nőstény medve agresszivitásán. Mint fogalmazott: nem volt mit tenni, ártalmatlanítani kellett az egyedet.

Udvarhelyszék medve
