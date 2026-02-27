Kifejlett nőstény medve támadt egy férfira Patakfalván

Középkorú férfira támadt rá egy medve pénteken délután a patakfalvi házának kertjében – az áldozatot kórházba szállították, a nagyvadat pedig kisvártatva kilőtték.

Fülöp-Székely Botond 2026. február 27., 19:582026. február 27., 19:58

Saját kertjében, a házától mindössze ötven méterre támadt rá a férfire egy kifejlett medve – erősítette meg információinkat Sándor István, Felsőboldogfalva alpolgármestere. Hirdetés Mint mondta, az áldozat felesége tárcsázta a 112-es segélyhívó számot, ezt követően pedig a helyszínre siettek az alpolgármesterből, a csendőrség és a vadásztársulat munkatársaiból, valamint az állatorvosból álló bizottság tagjai. Ők

a kerítéstől mindössze 100 méterre látták a nagyvadat, amely a kiérkezésükkor sem hagyta el a helyszínt, és agresszívan viselkedett.

A helyzetet mérlegelve egyértelművé vált, hogy ki kell lőni a problémás egyedet, amit végre is hajtottak.

Elfogadhatatlan, hogy a medve fényes nappal rátámad valakire a saját kertjében”