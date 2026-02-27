Másfél millió euróból újul meg a csittszentiványi iskola és környéke

Ezt az épületet alakítják át
Fotó: Bodó Előd Barna közösségi oldala
„1,5 millió euró értékű uniós támogatást nyertünk a csittszentiváni iskola fejlesztésére” – jelentette be közösségi oldalán Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna.
A Marosvásárhely szomszédságában levő nagyközség polgármestere úgy értékelte, hogy az uniós támogatás, amelyből jelentős fejlesztéseket tudnak eszközölni, a közösség jövőjébe történő befektetés.
„A jelenlegi csittszentiváni iskola mögött lévő különálló, elavult és rossz állapotú épületet lebontjuk, és helyére egy új, korszerű kiegészítő iskolaépületet építünk a meglévő intézmény mellé” – osztotta meg a polgármester.
A településvezető közlése szerint ez a következőket foglalja majd magába:
közösségi terem – rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak;
informatika labor – modern digitális eszközökkel felszerelve;
orvosi rendelő – ahol biztonságosabb és kényelmesebb ellátást kaphatnak a gyerekek;
két új osztályterem – jobb tanulási környezetet és megfelelő teret biztosítva a növekvő igényekhez.
„A projekt részeként az iskolaudvaron egy műfüves focipálya is épül, amely nemcsak a testnevelés órákat teszi korszerűbbé, hanem délutánonként a fiatalok közösségi életének is fontos tere lehet” – számolt be a községvezető.
