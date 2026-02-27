Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében

Képünk illusztráció
Fotó: Gecse Noémi
Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.
Az üzenetben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket.
„Ha nincs elérhető óvóhely, maradjanak az otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol. A riasztás várható időtartama: 90 perc” – olvasható az Agerpres által ismertetett Ro-Alert üzenetben.
Szerdán este 18 óra 15 perc körül a határ menti térségben élők már kaptak egy figyelmeztető üzenetet a becsapódások veszélyéről, csütörtökön pedig további két riasztást adott ki a katasztrófavédelem. Mindkét napon a védelmi minisztérium megerősítette, hogy orosz drónok megsértették Románia légterét.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai pénteken 6 óra 57 perckor az ukrán légtérben, Tulcea megye határ menti térségében. A légvédelmi rendszereket készültségbe helyezték, de légtérsértés nem történt – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
Csütörtökön a katonai parancsnokság négy vadászgépet küldött a román légtér megfigyelésére, miután a hadsereg radarjai két drónt észleltek a román határ közelében az ukrán légtérben. Az egyik rövid időre be is hatolt a román légtérbe.
Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.
A múlt évben történt vadkároknak valamivel több, mint a hatvan százaléka esetében kaptak kártérítést a Hargita megyei károsultak, a közeljövőben viszont várhatóan a fennmaradó hányaduk is pénzéhez jut. Ők többnyire terméskárok megtérítésére várnak.
Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.
A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.
Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.
