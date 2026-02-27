Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.

Székelyhon

2026. február 27., 09:452026. február 27., 09:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az üzenetben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket.

Hirdetés

„Ha nincs elérhető óvóhely, maradjanak az otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol. A riasztás várható időtartama: 90 perc” – olvasható az Agerpres által ismertetett Ro-Alert üzenetben.

Szerdán este 18 óra 15 perc körül a határ menti térségben élők már kaptak egy figyelmeztető üzenetet a becsapódások veszélyéről, csütörtökön pedig további két riasztást adott ki a katasztrófavédelem. Mindkét napon a védelmi minisztérium megerősítette, hogy orosz drónok megsértették Románia légterét.

Védelmi minisztérium: drónt észleltek Tulcea megye határ menti térségében

Drónt észleltek a román hadsereg radarjai pénteken 6 óra 57 perckor az ukrán légtérben, Tulcea megye határ menti térségében. A légvédelmi rendszereket készültségbe helyezték, de légtérsértés nem történt – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Mivel a drón nem hatolt be a román légtérbe, a riasztást 7 óra 47 perckor lefújták.

Csütörtökön a katonai parancsnokság négy vadászgépet küldött a román légtér megfigyelésére, miután a hadsereg radarjai két drónt észleltek a román határ közelében az ukrán légtérben. Az egyik rövid időre be is hatolt a román légtérbe.

korábban írtuk

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 27., péntek

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak

A múlt évben történt vadkároknak valamivel több, mint a hatvan százaléka esetében kaptak kártérítést a Hargita megyei károsultak, a közeljövőben viszont várhatóan a fennmaradó hányaduk is pénzéhez jut. Ők többnyire terméskárok megtérítésére várnak.

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
2026. február 27., péntek

Vadkárok: hamarosan megkapják pénzüket a múlt évi károsultak
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása

Csütörtök este megjelent a Hivatalos Közlönyben az alkotmánybíróság február 18-i határozatának indoklása, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló alkotmánybírósági határozat indoklása
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este

A Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű földrengés történt csütörtökön 19 óra 21 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Az utóbbi időszakban bekövetkezetteknél erősebb földrengés volt csütörtök este
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét

Ilie Bolojan csütörtökön kijelentette, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvényt a következő napokban kihirdeti az államfő, így Romániának esélye van megkapni a visszatartott uniós helyreállítási források nagy részét.

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
2026. február 26., csütörtök

Bolojan: Románia megkaphatja a visszatartott EU-s források nagy részét
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni csütörtöki orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott a védelmi minisztérium.

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
2026. február 26., csütörtök

Orosz drón sértette meg a román légteret Tulcea megyében
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
2026. február 26., csütörtök

Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek

Szigorították a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők csütörtökön a tulajdonosi társulások adminisztrátorainak alkalmazását, remélve, hogy így ki tudják szűrni a törvényszegőket.

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
2026. február 26., csütörtök

Nyilatkozniuk kell a lakótársulási adminisztrátoroknak, hogy nem büntetett előéletűek
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését

A drasztikus áremelkedések miatt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kénytelen volt felbontani a szerződéseket két utcafelújítási projektnél, illetve aktualizálni a költségbecslést. Ez azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni a munkálatokra.

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
2026. február 26., csütörtök

Sok mindent felülír az infláció, ezért át kell szabni két sepsiszentgyörgyi beruházás költségbecslését
2026. február 26., csütörtök

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen

Bocsánatkérésre szólította fel Frunda Csenge marosvásárhelyi tanácsos Bungardean Emilian AUR-os önkormányzati képviselőt, aki azt állította, hogy ő nem tud románul. A felszólított tagadta ezt és azzal hárított: „mind testvérek vagyunk”.

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
2026. február 26., csütörtök

Elővette az etnikai kártyát egy AUR-os tanácsos Marosvásárhelyen
2026. február 26., csütörtök

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény

Az alkotmánybíróság csütörtökön közzétette február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
2026. február 26., csütörtök

Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!