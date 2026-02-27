Másfél nap alatt négyszer kaptak Ro-Alertet orosz drónok miatt Tulcea megyében

Péntek reggel 7 óra 15 perc körül újabb Ro-Alert üzenetet kaptak Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Ez volt a negyedik ilyen riasztás szerda este óta.

Az üzenetben a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A lakosságot nyugalomra intették, illetve arra kérték, hogy pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket.

„Ha nincs elérhető óvóhely, maradjanak az otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol. A riasztás várható időtartama: 90 perc” – olvasható az Agerpres által ismertetett Ro-Alert üzenetben.

Szerdán este 18 óra 15 perc körül a határ menti térségben élők már kaptak egy figyelmeztető üzenetet a becsapódások veszélyéről, csütörtökön pedig további két riasztást adott ki a katasztrófavédelem. Mindkét napon a védelmi minisztérium megerősítette, hogy orosz drónok megsértették Románia légterét.

Védelmi minisztérium: drónt észleltek Tulcea megye határ menti térségében

Drónt észleltek a román hadsereg radarjai pénteken 6 óra 57 perckor az ukrán légtérben, Tulcea megye határ menti térségében. A légvédelmi rendszereket készültségbe helyezték, de légtérsértés nem történt – tájékoztatott a védelmi minisztérium.