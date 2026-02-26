Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról

Fotó: Facebook/Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.
Grindeanu kiemelte, nem miniszterelnök-cserét kért Ilie Bolojan helyett, hanem belső konzultációt kezdeményez a párt további kormányzati szerepvállalásáról.„Nem azt mondtam, hogy nem akarom őt. Félreértettek. Azt mondtam, hogy
– nyilatkozta Grindeanu. A politikus hozzátette, hogy a párt addig marad kormányon, amíg valódi beleszólása van a döntésekbe, és
A PSD csütörtöki közleményében szintén hangsúlyozta, hogy nem kért kormányfőcserét vagy minisztervisszahívást koalíciós partnereitől, és nem intézett ultimátumot a PNL-hez. Kiemelték ugyanakkor, hogy
A párt közleménye felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi kormányt a szociáldemokrata törvényhozók szavazataival iktatták be a parlamentben, és ezért jogos, hogy a PSD vezetősége belső fórumokon elemezze, továbbra is támogatja-e a koalíciót, és milyen feltételek mellett – írja az Agerpres.
A belső konzultáció szükségességét szerintük az is indokolja, hogy a koalíciós partnerek az elmúlt hónapokban többször megsértették a politikai megállapodást, és egyeztetés nélkül hoztak döntéseket a kormányban.
„Választhattuk volna a könnyebb utat, az ellenzéket, de mi a felelősséget választottuk.” A politikus szerint a költségvetés nem csupán számhalmaz, hanem politikai víziót tükröz, és egy koalícióban a baloldali elképzeléseknek is meg kell jelenniük.
A PSD elnöke ugyanakkor bírálta Ilie Bolojan kormányfőt is, akit azzal vádolt, hogy a koalíció teljes érdekei helyett csupán az USR-t képviseli.
– fogalmazott. Elmondta ugyanakkor, a belső konzultáció eredményét meghatározza majd a költségvetés tartalma, valamint az, hogy miként működtek együtt a kormánypártok az elmúlt hónapokban. „Maradunk-e kormányon, igen vagy nem?
– jelentette ki Grindeanu. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni. Állásfoglalásában a PNL Sorin Grindeanu G4mediának adott szerdai nyilatkozataira reagált, amelyek a liberálisok szerint a politikai instabilitás érzetét keltik és rontják Románia hitelességét.
