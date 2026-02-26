Grindeanu: belső konzultáció indul a PSD kormányzati szerepvállalásáról

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke tisztázta csütörtökön a G4mediának adott interjújában tett nyilatkozatait, hangsúlyozva, hogy félreértették.

2026. február 26.

Grindeanu kiemelte, nem miniszterelnök-cserét kért Ilie Bolojan helyett, hanem belső konzultációt kezdeményez a párt további kormányzati szerepvállalásáról.„Nem azt mondtam, hogy nem akarom őt. Félreértettek. Azt mondtam, hogy

belső konzultációt tartunk – ahogy júniusban is eljártunk – a PSD összes polgármesterével, tanácsosával és parlamenti politikusaival, és eldöntjük, mit tesz a PSD a továbbiakban

– nyilatkozta Grindeanu. A politikus hozzátette, hogy a párt addig marad kormányon, amíg valódi beleszólása van a döntésekbe, és

nem tartja helyesnek előre állást foglalni a párton belüli egyeztetés előtt arról, hogy a PSD az USR nélkül kíván-e kormányozni.

A PSD csütörtöki közleményében szintén hangsúlyozta, hogy nem kért kormányfőcserét vagy minisztervisszahívást koalíciós partnereitől, és nem intézett ultimátumot a PNL-hez. Kiemelték ugyanakkor, hogy

a párt vezetőségének szuverén joga, hogy belső fórumain mérlegelje a kormánykoalíció támogatását, különösen a 2026-os költségvetés fényében.

A párt közleménye felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi kormányt a szociáldemokrata törvényhozók szavazataival iktatták be a parlamentben, és ezért jogos, hogy a PSD vezetősége belső fórumokon elemezze, továbbra is támogatja-e a koalíciót, és milyen feltételek mellett – írja az Agerpres. Hirdetés A belső konzultáció szükségességét szerintük az is indokolja, hogy a koalíciós partnerek az elmúlt hónapokban többször megsértették a politikai megállapodást, és egyeztetés nélkül hoztak döntéseket a kormányban.

Grindeanu kiemelte, hogy véleménye szerint a politikai stabilitás a PSD döntésének köszönhető.

„Választhattuk volna a könnyebb utat, az ellenzéket, de mi a felelősséget választottuk.” A politikus szerint a költségvetés nem csupán számhalmaz, hanem politikai víziót tükröz, és egy koalícióban a baloldali elképzeléseknek is meg kell jelenniük. A PSD elnöke ugyanakkor bírálta Ilie Bolojan kormányfőt is, akit azzal vádolt, hogy a koalíció teljes érdekei helyett csupán az USR-t képviseli.

Bolojan nem csak az USR miniszterelnöke, hanem a PSD-é, az RMDSZ-é és a PNL-é is. Ő ennek a koalíciónak a kormányfője, de az elmúlt hónapokban nem éreztük úgy, hogy a koalíció miniszterelnöke lenne”

– fogalmazott. Elmondta ugyanakkor, a belső konzultáció eredményét meghatározza majd a költségvetés tartalma, valamint az, hogy miként működtek együtt a kormánypártok az elmúlt hónapokban. „Maradunk-e kormányon, igen vagy nem?

Maradunk-e a jelenlegi kibővített felállású koalícióban, vagy egy szűkebb formában folytatnánk? Ezekről a kérdésekről a PSD-n belül döntünk”