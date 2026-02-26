Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény

Fotó: Orbán Orsolya
Az alkotmánybíróság csütörtökön közzétette február 18-i határozatának indoklását, amelyben alkotmányosnak minősítette a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvény tervezetét.
Az indoklás Hivatalos Közlönyben való megjelenése után a törvényt továbbítják kihirdetésre Nicușor Dan államfőhöz – ismerteti az Agerpres.
A Fejér Dávid és Miron Cristea utcák felújításához fogadtak el új dokumentációt, megújították bérleti szerződéseket a Felszegi Óvoda és a Fogarasy Mihály középiskola használatára. Ezek voltak a csütörtöki gyergyószentmiklósi tanácsülés főbb pontjai.
A múlt héten öt elhalálozást okozott az influenzavírus Romániában; ezzel 83-ra nőtt az idei influenzaszezon haláleseteinek száma – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) csütörtökön felszólította a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, hogy döntse el: kormányon vagy ellenzékben kíván politizálni.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozott Roxana Mînzatuval, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökével. Bolojan Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.
Jóváhagyta csütörtökön az oktatási minisztérium az általános iskolai beiratkozás 2026–2027-es tanévre érvényes menetrendjét.
Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
