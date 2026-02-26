Egy lépéssel közelebb, hogy hatályba léphessen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény

2026. február 26., csütörtök

Fontos részletek a büntetés kifizetésének elmulasztását követő jogosítványfelfüggesztésről

Fel fogják függeszteni a gépjárművezetői engedélyét annak a sofőrnek, aki határidőig nem fizeti be a közlekedési szabálysértési bírságot – vezet be új szabályozást (amint hatályba lép) a kedden este elfogadott sürgősségi kormányrendelet.