Prostitúcióra kényszerítettek nőket egy bukaresti éjszakai klubban

Fotó: Tuchiluș Alex
A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.
Az akciót szervezett bűnözői csoport létrehozása, emberkereskedelem, kerítés és pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárás keretében tartották. Ügyészségi források szerint a bűnszövetkezetet a klub tulajdonosa irányította, aki prostitúciós tevékenységből több mint 19 millió lej bevételre tett szert.
A DIICOT közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az ügyben csütörtökön 24 házkutatást tartottak Bukarestben, valamint Konstanca, Ilfov és Ialomița megyében. A nyomozás adatai szerint a szervezett bűnözői csoport 2018-tól kezdődően
Többségük alacsony iskolázottságú, rendezetlen családi hátterű, munkanélküli lány volt, néhányuknál mentális zavarokat is diagnosztizáltak.
Az ügyészek szerint a gyanúsítottak a pénzbeli szankciókkal és pszichikai nyomással kényszerítették a nőket minél több ügyfél kiszolgálására.
Az így szerzett összegek „tisztára mosása” érdekében a szervezett bűnözői csoport a bevételeket egy alapítvány, majd hozzájuk köthető cégek számláira utalta.
A csütörtöki házkutatások során az egyik gyanúsítottnál 17 adag kokaint találtak, egy másik helyszínen pedig egy kilogramm, feltehetően szintén kokainnak minősülő kábítószert foglaltak le.
A gyanúsítottakat a DIICOT bukaresti székhelyén hallgatják ki.
Mintegy kilencven tonna, engedély nélküli helyen tárolt hulladékot foglaltak le a rendőrök Hargita megyében egy illegális hulladékgazdálkodási ügyben.
Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során – tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.
Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint előre tervezett munkálatok miatt több helyszínen is szünetelni fog az áramszolgáltatás Csíkszereda területén.
Egy tizenegy éves gyermek – kihasználva, hogy nem figyelnek rá – beült édesanyja autójába, elindította a motort és véletlenül elütötte az autó mellett tartózkodó anyját, aki megsérült szerdán este a Szeben megyei Sellenberken.
A kemény tél és a jelentős mennyiségű csúszásgátló anyag alaposan próbára tette Székelyudvarhely útjait. Míg a kövezett utcákban az esővíz vájt magának mély medreket, az aszfaltozott felületeken a fagy és az olvadás váltakozása okozott jelentős károkat.
Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg.
Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).
szóljon hozzá!