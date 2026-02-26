Prostitúcióra kényszerítettek nőket egy bukaresti éjszakai klubban

A szervezett bűnözés és terrorizmus ellenes ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön razziát tartottak egy bukaresti éjszakai klubban.

Székelyhon 2026. február 26., 12:132026. február 26., 12:13

Az akciót szervezett bűnözői csoport létrehozása, emberkereskedelem, kerítés és pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárás keretében tartották. Ügyészségi források szerint a bűnszövetkezetet a klub tulajdonosa irányította, aki prostitúciós tevékenységből több mint 19 millió lej bevételre tett szert. Hirdetés A DIICOT közleménye szerint – melyet az Agerpres ismertet – az ügyben csütörtökön 24 házkutatást tartottak Bukarestben, valamint Konstanca, Ilfov és Ialomița megyében. A nyomozás adatai szerint a szervezett bűnözői csoport 2018-tól kezdődően

fiatal nőket toborzott, akiket megtévesztéssel táncos munkára szerződtettek, majd prostitúcióra kényszerítettek a fővárosi éjszakai klubban.

Többségük alacsony iskolázottságú, rendezetlen családi hátterű, munkanélküli lány volt, néhányuknál mentális zavarokat is diagnosztizáltak. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak a pénzbeli szankciókkal és pszichikai nyomással kényszerítették a nőket minél több ügyfél kiszolgálására.

A bűncselekményekből származó bevétel meghaladja a 19,5 millió lejt.