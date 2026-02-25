Rovatok
Drónmaradványok esetleges becsapódására figyelmeztették a Tulcea megyeieket – frissítve

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

Székelyhon

2026. február 25., 19:302026. február 25., 19:30

2026. február 25., 20:292026. február 25., 20:29

A drónmaradványok esetleges becsapódásának veszélyére figyelmeztető üzenetben a hatóságok nyugalomra intették a lakosságot az Agerpres szerint.

Hozzátették, a figyelmeztető üzenetben arra kérték az érintetteket, hogy

pincékben vagy polgári védelmi óvóhelyeken keressenek menedéket.

„Ha nincs elérhető óvóhely, maradjanak az otthonukban, az ablakoktól és a külső falaktól távol. A riasztás várható időtartama: 90 perc”– olvasható a Ro-Alert üzenetében.

Frissítés

Lefújta a katasztrófavédelmi felügyelőség a Tulcea megyei riasztást. Az Agerpres beszámolója szerint a Tulcea megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) közölte, hogy a 18:47-kor lefújt riasztás ideje alatt négyen hívták a 112-es segélyhívó számot további tájékoztatásért.

Belföld Orosz–ukrán háború
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

