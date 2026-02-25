Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból

Fotó: Aquaserv Maros
Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.
Az Aquaserv vízszolgáltató tájékoztatása szerint meghibásodás következtében a vezetékekben lerakódott üledék felkavarodhat, ezért előfordulhat, hogy a csapokból zavaros víz folyik Marosvásárhelyen és a környező településeken.
A szolgáltató elnézést kér az okozott kellemetlenségért, és köszöni a fogyasztók megértését.
