Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter

A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
2026. február 25., 17:17
A tárcavezető a sertéstenyésztőkkel folytatott egyeztetés után elmondta, hogy az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSVSA) és a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) bevonásával módosítják a vonatkozó miniszteri rendeleteket, így
A vágóhídról kikerülő termék pedig legfeljebb hat napig maradhat forgalomban, és csak az első 48 órában lesz forgalmazható „friss hús” megjelöléssel – részletezte Barbu az Agerpres beszámolója szerint.
A miniszter szerint a sertéshúságazat jelentős nehézségekkel küzd, a romániai termelők mintegy 30 százalékos veszteséget szenvednek el. Sajtónyilatkozatában
Barbu elmondta, hogy egyeztetni fog a kormányfővel a 2025-ben elszenvedett veszteségek kompenzálásáról és – a Versenyhivatallal együttműködve – a piac szabályozásáról.
Hozzátette: a Versenyhivatal jelenleg is vizsgálja a sertéshús értékesítési láncát, mivel jelentős árkülönbség tapasztalható a termelői és a kiskereskedelmi ár között, ami tisztességtelen gyakorlat gyanúját is felvetheti.
Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.
A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.
Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.
Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.
Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.
Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.
A szerdán elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.
A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.
A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.
Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.
