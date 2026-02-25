Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter

A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

A tárcavezető a sertéstenyésztőkkel folytatott egyeztetés után elmondta, hogy az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSVSA) és a fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) bevonásával módosítják a vonatkozó miniszteri rendeleteket, így

a kiskereskedelemben forgalmazott kiolvasztott sertéshúst kötelezően „kiolvasztott” megjelöléssel kell majd ellátni.

A vágóhídról kikerülő termék pedig legfeljebb hat napig maradhat forgalomban, és csak az első 48 órában lesz forgalmazható „friss hús” megjelöléssel – részletezte Barbu az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés A miniszter szerint a sertéshúságazat jelentős nehézségekkel küzd, a romániai termelők mintegy 30 százalékos veszteséget szenvednek el. Sajtónyilatkozatában

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a sertéshús kilónként 17-20 lejért kerül a boltokba, miközben az élő sertést a termelők 4,8 lej/kg áron adják el.