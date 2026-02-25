Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. február 25., 16:562026. február 25., 16:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormányfő bejegyzésében közölte, hogy brüsszeli útja előtt

aláírta és továbbította a Hivatalos Közlönyhöz a közigazgatási reformról, illetve a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket.

Mint írta, az első jogszabály célja a pazarlás visszaszorítása, a közigazgatás hatékonyabbá tétele és a döntések közelebb vitele az állampolgárokhoz.

Hirdetés

A második pedig az ipari termelés növelését, az export és a stratégiai beruházások támogatását, valamint a gazdasági növekedés újraindítását szolgálja.

korábban írtuk

Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormány kedden este fogadta el a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket. A két jogszabály a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép hatályba.

Belföld Politika Törvény
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter

A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
2026. február 25., szerda

Ne lehessen a fagyasztott sertéshúst friss húsként értékesíteni – szabályt módosítana a mezőgazdasági miniszter
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban

Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
2026. február 25., szerda

Több mint 50 bevetésen vettek részt a Hargita megyei tűzoltók az elmúlt 5 napban
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból

Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

Meghibásodott egy fővezeték, több marosvásárhelyi háztartásban zavaros víz folyhat a csapokból
2026. február 25., szerda

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében

Hargita megyében először szerveznek óvóhelyre vonulási gyakorlatot a polgárvédelem hetén. Február 26-án és március 4-én Tusnádfürdőn és Székelyudvarhelyen szimulálják a lakosság kimenekítését. Mindeközben a megye tűzoltóságai nyílt napokra készülnek.

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
2026. február 25., szerda

A lakosság mindössze egy-két százalékának biztosított hivatalos óvóhely Hargita megyében
Hirdetés
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban

Slatina polgármestere a szerencsejátékok működését betiltó határozattervezetet készül benyújtani a városi tanács elé.

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
2026. február 25., szerda

A dél-romániai polgármester kerek-perec kimondta: ők lesznek az első játékteremmentes város az országban
2026. február 25., szerda

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat

A szerdán elfogadott törvénytervezet szerint a szexuális agresszióért vagy kizsákmányolásért elítélt, és emiatt nyilvántartásba vett személyek nem dolgozhatnak iskolákban, kórházakban, idősotthonokban, szociális, testnevelési és sportközpontokban.

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
2026. február 25., szerda

Kitiltják az iskolákból és kórházakból a szexuális agresszorokat
2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben

A tanügyi szakszervezetek a Cotroceni-palota előtt tüntetnek szerdán, mert fel akarják hívni a figyelmet arra, hogy az oktatási rendszerben dolgozók nem értenek egyet a költségvetési hiány csökkentésére hozott politikai intézkedésekkel.

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
2026. február 25., szerda

A deficitcsökkentő intézkedések ellen tüntetnek a tanügyi szakszervezetek Bukarestben
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került

A betétdíjas visszaváltási rendszer (SGR) elindítása óta eltelt több mint két évben több mint 8,9 milliárd italcsomagolást váltott vissza a lakosság, és több mint 647 ezer tonnás mennyiség került az újrahasznosító állomásokra.

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
2026. február 25., szerda

Januárban több italcsomagolást váltottunk vissza, mint amennyi piacra került
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás

Csapadékos időre, az ország jelentős részén havazásra, a hegyekben hófúvásra figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Mielőtt beköszöntene a tavasz, még jön egy kis havazás
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval

Több mint harminc házkutatási parancsot hajtottak végre szerdán a hatóságok egy sportfogadási bundabotrány kapcsán. Huszonegy embert állítottak elő és hallgattak ki.

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
2026. február 25., szerda

Erdély közepéig ér a házkutatásokba torkollt harmadik ligás bundabotrány – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!