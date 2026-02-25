Nemsokára megjelenik a Hivatalos Közlönyben a közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet

A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő bejegyzésében közölte, hogy brüsszeli útja előtt

aláírta és továbbította a Hivatalos Közlönyhöz a közigazgatási reformról, illetve a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket.

Mint írta, az első jogszabály célja a pazarlás visszaszorítása, a közigazgatás hatékonyabbá tétele és a döntések közelebb vitele az állampolgárokhoz.

A második pedig az ipari termelés növelését, az export és a stratégiai beruházások támogatását, valamint a gazdasági növekedés újraindítását szolgálja.

