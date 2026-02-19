Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után

Konfliktusforrás. Az áruházi alkalmazottak gyakran tanúi lopási kísérleteknek, amelyeket nekik kell leleplezniük. Képünk illusztráció

Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

Bodor Tünde 2026. február 19., 18:362026. február 19., 18:36

Szemtanúk, illetve a bántalmazott kollégáinak beszámolója szerint egy vásárló hölgy támadt rá az egyik kasszásnőre. Állításuk szerint a konfliktus akkor robbanhatott ki, amikor a szolgálatban lévő alkalmazott gyanúsnak találta, hogy a vásárló kosarában lévő termékek mindegyike szerepel-e a nyugtán. A rutinszerű kérés, hogy mutassa be a blokkot, váratlan reakciót váltott ki:

a vásárló nekiesett a kasszásnőnek és két kézzel megtépte a haját

– mesélték a szemtanúk, akik úgy látták, hogy egy maréknyi kitépett haj maradt a támadó kezében. Rendőrségi beavatkozás és jogi következmények A kollégák azonnal a helyszínre hívták a csendőrséget és a rendőrséget, az illetőt – egy 39 éves nőt – előállították és bántalmazás miatt bűnügyi dossziét nyitottak a nevére, amint azt a Kovászna megyei rendőrség szóvivőjétől megtudtuk.

Az érintett alkalmazott feljelentést tett a bántalmazó ellen,

de az eset kollégáiban is mély nyomot hagyott. Mint egyikük mondta, oda jutottak, hogy civilizálatlan emberek veszik semmibe őket, beszélnek velük hányaveti, lekezelő módon, amit ők kénytelenek udvariasan és önmérséklettel eltűrni. Hirdetés Az eset egyik tanúja arról is beszámolt, hogy miközben a kasszásnő kollégái rendezni próbálták a konfliktushelyzetet és csillapítani igyekeztek a vásárlót,

a sorban állók azt tették szóvá, hogy eközben várakozniuk kellett.