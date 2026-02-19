Hajtépésről beszélnek a szemtanúk, a rendőrség bántalmazás miatt vizsgálódik az áruházban történt eset után

Konfliktusforrás. Az áruházi alkalmazottak gyakran tanúi lopási kísérleteknek, amelyeket nekik kell leleplezniük. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Kasszásnőt ért bántalmazásról számoltak be lapunknak, amely az egyik sepsiszentgyörgyi nagyáruház önkiszolgáló részlegénél történt. A rendőrségnél megerősítették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.
Szemtanúk, illetve a bántalmazott kollégáinak beszámolója szerint egy vásárló hölgy támadt rá az egyik kasszásnőre. Állításuk szerint a konfliktus akkor robbanhatott ki, amikor a szolgálatban lévő alkalmazott gyanúsnak találta, hogy a vásárló kosarában lévő termékek mindegyike szerepel-e a nyugtán. A rutinszerű kérés, hogy mutassa be a blokkot, váratlan reakciót váltott ki:
– mesélték a szemtanúk, akik úgy látták, hogy egy maréknyi kitépett haj maradt a támadó kezében.
A kollégák azonnal a helyszínre hívták a csendőrséget és a rendőrséget, az illetőt – egy 39 éves nőt – előállították és bántalmazás miatt bűnügyi dossziét nyitottak a nevére, amint azt a Kovászna megyei rendőrség szóvivőjétől megtudtuk.
de az eset kollégáiban is mély nyomot hagyott. Mint egyikük mondta, oda jutottak, hogy civilizálatlan emberek veszik semmibe őket, beszélnek velük hányaveti, lekezelő módon, amit ők kénytelenek udvariasan és önmérséklettel eltűrni.
Az eset egyik tanúja arról is beszámolt, hogy miközben a kasszásnő kollégái rendezni próbálták a konfliktushelyzetet és csillapítani igyekeztek a vásárlót,
„Kiveszett az emberekből is az empátia – sóhajtott fel az illető – nem számít, hogy valakit így bántalmaznak, nekik csak a saját ügyük a fontos.”
Az esettel kapcsolatban a helyi egységvezetőket is megkerestük, de ők elzárkóztak a nyilatkozattól, és a bukaresti központi sajtóosztályhoz irányították a kérdéseket. Eddig érdemi válasz nem érkezett a munkavállalók védelmére irányuló esetleges új intézkedésekről.
