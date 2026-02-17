Rovatok
Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án, pénteken 17 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.

Székelyhon

2026. február 17., 11:522026. február 17., 11:52

A kötetről a szerzővel Egyed Emese egyetemi tanár, költő, irodalomtörténész beszélget. Közreműködnek Benedek Ágnes és Derzsi Dezső színművészek.

A kötet Prielle Kornélia (1826–1906) színésznő pályájához kapcsolva vizsgálja a korabeli változó színpadi játékmódot. Első fele életrajzi keretben tárgyalja a pálya jellegzetességeit olyan társadalmi kontextusokhoz kapcsolódva, amelyek a korabeli színházi játékmód megragadása szempontjából lényegesek.

A második fele pedig

a korabeli színpadi játékot helyezi központba,

egyrészt a játékstílusokhoz kapcsolódó fogalomvilág és módszertan újragondolásával és kidolgozásával, másrészt konkrét alakítások nyomainak vizsgálatával. Sajátságosan kapcsolódik itt össze a biográfiai módszer, a színházi historiográfia és a performance studies optikája és kérdésfeltevése, amelyeknek metszéspontját a színpadi játékmód képezi, s egy látszólag ismert, valójában sok ismeretlen mozzanatot és színháztörténeti összefüggést feltáró életmű is kibontakozik – írják a kiadványról.

Háromszék
