Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.

Bodor Tünde

2026. február 14., 14:362026. február 14., 14:36

Egy átmeneti üzemszünet után a Ghiseul.ro portálon újra a korábban kifogásolt magas adók jelentek meg, ezért a sepsiszentgyörgyiek körében újra fellángolt az elégedetlenség. Amint az előző két tüntetés alkalmával, most is a főtéren gyűltek össze az emberek, többnyire középkorúak és nyugdíjasok.

A kőszínpadról az egybegyűltekhez szóló Fazakas Péter elmondta, elsősorban abbéli csalódottságuk miatt vannak jelen, miszerint a magyarság érdekképviselete pár hónappal korábban még azt ígérte, nem engedi meg az adóemeléseket, ennek ellenére mindennek (élelmiszernek, üzemanyagnak, energiahordozóknak) nőtt az ára, és sokkal drágább lett az élet:

Idézet
a családok hónapról hónapra élnek.

A tüntetés szervezője kemény kritikával illette az országos politikumot is a korábbi felelőtlen pénzherdálás és az elmulasztott vagy befejezetlen fejlesztések miatt.

Fazakas Péter, a tüntetés kezdeményezője további tiltakozásokat helyezett kilátásba

Fazakas Péter, a tüntetés kezdeményezője további tiltakozásokat helyezett kilátásba

Fotó: Tuchiluș Alex

„Azoknak a politikusoknak, akik nem az emberek jólétéért tesznek, akik az ígéreteiket nem tartják be, akik nem a közösséget szolgálják, nincs helyük a közéletben” – szögezte la Fazakas Péter, kiegészítve, hogy legyenek azok miniszterek, polgármesterek vagy helyi tanácsosok. „Ők mondjanak le!” – követelte.

A szombati tüntetésre a szervező meghívta online a Hydrokov Kovászna megyei vízszolgáltató és a Tega hulladékelszállító vállalat vezetőit is, mivel e két – többségi önkormányzati tulajdonban lévő – vállalat tarifáit is túlzottnak tartják a lakók.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Hiába magyarázták meg az érintett vezetők a sajtón keresztül, hogyan tevődnek össze a szolgáltatói díjak, nem tudták a kedélyeket lecsillapítani, mivel a sepsiszentgyörgyiek – az itteni átlagfizetések szintjéhez képest – irreálisan magasnak és nyomasztónak érzik a pénzügyi terheket. A két vállalat igazgatója nem tett eleget a meghívásnak.

Többnyire középkorúak és nyugdíjasok tiltakoztak február 14-én Sepsiszentgyörgyön

Többnyire középkorúak és nyugdíjasok tiltakoztak február 14-én Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

A tüntetés szervezője a színpadra hívta a kézdivásárhelyi tiltakozások szervezőjét, Balázs Attilát is, aki azt észrevételezte, hogy

hiányoznak a fiatalok a tüntetésről.

Hangot is adott abbéli nézetének, hogy ha nem lesz politikai-gazdasági reform, Kovászna megye lakossága vészesen vissza fog esni. Úgy vélte,

ha az RMDSZ nem visz véghez politikai reformot, akkor az EMSZ kénytelen lesz a következő választásokon parlamenti jelölteket állítani.

A továbbiakban szó esett a szolgáltatók tarifáiról is, a város roma negyedének gondjairól, az ott fizetett (vagy nem fizetett) díjakról is.

Ki milyen indíttatásból volt jelen?

A rövid, mindössze félórás tüntetés végeztével megkérdeztünk egy résztvevőt, miért jött ki a térre. A 42 éves férfi úgy válaszolt, hogy ittlétének nem csak egy oka van: az évek alatt összegyűltek a sérelmek, és bár eddig mindig az RMDSZ-re szavazott, ezután minden tüntetésen jelen lesz – ígérte.

Törvénycikkelyekre hivatkozva követeltek méltányos terheket a városlakók

Törvénycikkelyekre hivatkozva követeltek méltányos terheket a városlakók

Fotó: Tuchiluș Alex

Fazakas Péter, aki ugyan 2024-ig az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben volt Kovászna megyei tanácsos is, a Székelyhonnak elmondta, maga részéről befejezte a pártpolitizálást, egyszerű helyi lakosként hívta tiltakozni a szentgyörgyieket.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

korábban írtuk

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

korábban írtuk

Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön
Az adócsökkentés után most a víz- és szemétszállítási díjak csökkentését kérték a tiltakozók Sepsiszentgyörgyön

Bár a sepsiszentgyörgyi polgármester már megígérte a helyi adók csökkentését, petíciót is benyújtanak a helyzet miatt tiltakozók – hangzott el az újabb, hétfőn tartott tiltakozáson, ahol a víz- és szemétszállítás díjának csökkentését is kérték.

Sepsiszentgyörgy
