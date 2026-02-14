Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.
A Hargita megyei rendőrség szombaton tette közzé a pénteki ellenőrzései eredményét. Többek között gépkocsivezetőket vettek célkeresztbe megyeszerte.
Székelyudvarhelyen a rutinellenőrzések során megállítottak egy felsőboldogfalvi sofőrt, akinek
Az 52 éves férfi ellen bűnügyi eljárást indítottak, az ellene felhozott vádak: érvényes engedély nélküli vezetés és okirat-hamisítás.
Pénteken Gyergyószentmiklóson is razziáztak a rendőrök, és egy 58 éves, gyergyóalfalusi férfit is megállítottak, aki szeszes ital fogyasztása után ült kormányhoz. Az alkoholszonda 0,50 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott. Az érvényben levő törvények szerint 0,40 mg/liter légalkohol-koncentráció esetében pénzbírság róható ki, amit bűnügyi eljárás követ. A alkoholos befolyásoltság alatt vezető férfit kórházba kísérték, ahol vért vettek tőle, hogy pontosan megállapítsák az alkoholszintet.
A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.
Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.
Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.
Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.
A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.
Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát egy NATO-n keresztül finanszírozott program keretében.
A kormánynak jövő héten el kellene fogadnia a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket – jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Tűzesethez riasztott önkéntes tűzoltót bírságolt meg Galați megyében a rendőrség, amiért nem adott elsőbbséget az ugyanahhoz a tűzesethez igyekvő rendőrautónak – közölte pénteken a DCNews.ro hírportál.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az idei év a gazdaság „helyreigazításának” időszaka lesz, és az eddig elfogadott, illetve a következő hónapokban bevezetendő intézkedések hatása az év második felében válhat érzékelhetővé.
szóljon hozzá!