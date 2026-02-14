Rovatok
Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Simon Virág

2026. február 14., 15:00

A Hargita megyei rendőrség szombaton tette közzé a pénteki ellenőrzései eredményét. Többek között gépkocsivezetőket vettek célkeresztbe megyeszerte.

Székelyudvarhelyen a rutinellenőrzések során megállítottak egy felsőboldogfalvi sofőrt, akinek

hamis volt a gépjárművezetői engedélye.

Az 52 éves férfi ellen bűnügyi eljárást indítottak, az ellene felhozott vádak: érvényes engedély nélküli vezetés és okirat-hamisítás.

Pénteken Gyergyószentmiklóson is razziáztak a rendőrök, és egy 58 éves, gyergyóalfalusi férfit is megállítottak, aki szeszes ital fogyasztása után ült kormányhoz. Az alkoholszonda 0,50 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott. Az érvényben levő törvények szerint 0,40 mg/liter légalkohol-koncentráció esetében pénzbírság róható ki, amit bűnügyi eljárás követ. A alkoholos befolyásoltság alatt vezető férfit kórházba kísérték, ahol vért vettek tőle, hogy pontosan megállapítsák az alkoholszintet.

Udvarhelyszék Gyergyószék Közlekedés Rendőrség
