Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Az 52 éves férfi ellen bűnügyi eljárást indítottak, az ellene felhozott vádak: érvényes engedély nélküli vezetés és okirat-hamisítás.

Hirdetés

Pénteken Gyergyószentmiklóson is razziáztak a rendőrök, és egy 58 éves, gyergyóalfalusi férfit is megállítottak, aki szeszes ital fogyasztása után ült kormányhoz. Az alkoholszonda 0,50 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott. Az érvényben levő törvények szerint 0,40 mg/liter légalkohol-koncentráció esetében pénzbírság róható ki, amit bűnügyi eljárás követ. A alkoholos befolyásoltság alatt vezető férfit kórházba kísérték, ahol vért vettek tőle, hogy pontosan megállapítsák az alkoholszintet.