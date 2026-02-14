Rovatok
Belerondít a hétvégébe a rossz idő

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Székelyhon

2026. február 14., 11:382026. február 14., 11:38

A rövid távú előrejelzés szerint hétfő reggelig a legtöbb helyen mérsékelt mennyiségű csapadék várható, 10–15 liter négyzetméterenként, helyenként pedig 20–30 l/nm.

„A csapadék többnyire eső formájában érkezik, a magasabb területeken viszont fokozatosan a havazásba vált át, a hegyekben pedig új hóréteg rakódik le (különösen az 1500 méter feletti magasságokban) 10–15 cm, elszórtan mintegy 20 cm vastagságban” – közölte az ANM.

Vasárnap folyamán és hétfőre virradóan Moldvában, helyenként Erdélyben, Máramarosban és a Nyugati-dombságon is havazás, illetve havas eső várható, helyenként 5–8 cm-es hóréteg alakulhat ki, illetve néhol jegesedésre is számítani lehet.

A meteorológiai szolgálatnál ugyanakkor egy

sárga jelzésű figyelmeztetést is kiadtak vasárnap délutántól hétfő reggelig hófúvással kísért havazás és hóréteg kialakulása miatt.

„Botoşani és Iaşi megyében, Suceava, Neamţ és Bákó megyék alacsonyabban fekvő területein, valamint Krassó-Szörény, Hunyad, Gorj, Buzău, Vrancea és Kovászna megyék hegyvidéki térségeiben időszakosan hófúvással kísért havazás várható, átlagosan 5–15 cm-es hóréteg rakódik le, és a látótávolság csökkenni fog” – figyelmeztetett az ANM.

A szél erőssége időszakosan eléri az 50–60 km/órát, elszigetelten pedig a 70–80-at is.

