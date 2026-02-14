Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

A rövid távú előrejelzés szerint hétfő reggelig a legtöbb helyen mérsékelt mennyiségű csapadék várható, 10–15 liter négyzetméterenként, helyenként pedig 20–30 l/nm.

„A csapadék többnyire eső formájában érkezik, a magasabb területeken viszont fokozatosan a havazásba vált át, a hegyekben pedig új hóréteg rakódik le (különösen az 1500 méter feletti magasságokban) 10–15 cm, elszórtan mintegy 20 cm vastagságban” – közölte az ANM.

Vasárnap folyamán és hétfőre virradóan Moldvában, helyenként Erdélyben, Máramarosban és a Nyugati-dombságon is havazás, illetve havas eső várható, helyenként 5–8 cm-es hóréteg alakulhat ki, illetve néhol jegesedésre is számítani lehet.

A meteorológiai szolgálatnál ugyanakkor egy