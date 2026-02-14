Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Fotó: Pinti Attila
Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.
A rövid távú előrejelzés szerint hétfő reggelig a legtöbb helyen mérsékelt mennyiségű csapadék várható, 10–15 liter négyzetméterenként, helyenként pedig 20–30 l/nm.
„A csapadék többnyire eső formájában érkezik, a magasabb területeken viszont fokozatosan a havazásba vált át, a hegyekben pedig új hóréteg rakódik le (különösen az 1500 méter feletti magasságokban) 10–15 cm, elszórtan mintegy 20 cm vastagságban” – közölte az ANM.
Vasárnap folyamán és hétfőre virradóan Moldvában, helyenként Erdélyben, Máramarosban és a Nyugati-dombságon is havazás, illetve havas eső várható, helyenként 5–8 cm-es hóréteg alakulhat ki, illetve néhol jegesedésre is számítani lehet.
A meteorológiai szolgálatnál ugyanakkor egy
„Botoşani és Iaşi megyében, Suceava, Neamţ és Bákó megyék alacsonyabban fekvő területein, valamint Krassó-Szörény, Hunyad, Gorj, Buzău, Vrancea és Kovászna megyék hegyvidéki térségeiben időszakosan hófúvással kísért havazás várható, átlagosan 5–15 cm-es hóréteg rakódik le, és a látótávolság csökkenni fog” – figyelmeztetett az ANM.
A szél erőssége időszakosan eléri az 50–60 km/órát, elszigetelten pedig a 70–80-at is.
