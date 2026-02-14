Rovatok
Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák

Fotó: Beliczay László

Archív

Fotó: Beliczay László

Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.

Simon Virág

2026. február 14., 12:42

Szombaton délután Marosvásárhelyen 12 Celsius-fokot mutathat a hőmérő, Székelyudvarhelyen a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 11 fokot, Csíkszeredában pedig a 7–8 fokot. Mindezek ellenére a Hargita megyei sípályák szinte mind nyitva vannak.

Van miből válogatni

A Madarasi Hargitán naponta 10–16 óra között fogadják a téli sportok kedvelőit, minden pálya sízésre alkalmas. A hegyre igyekvőket figyelmeztetik, hogy téli útviszonyok vannak, 4×4-es autó vagy hólánc használata kötelező.

Hargitafürdőn minden pálya nyitva van és a síösvényeket is használhatók. Aki hópánkozni szeretne, azt is várják, tíz csuszás 80 lejbe kerül.

A homorodfürdői Lobogó sípálya is nyitva van, itt szánkózni is lehet, de csak a helyszínen kölcsönzött eszközökkel.

A Skigyimes egy 800 méter hosszú, kék besorolású és egy 700 méter hosszú, piros pályával várja a kikapcsolódni vágyókat.

Székelyvarságon is lehet sízni, ilyen kis videókkal csalogatják a téli sportok szerelmeseit.

Gyergyócsomafalván a Veresvirág pályán, valamint Borszéken a Reménység központban is lehet sízni, érdemes megnézni a legfrissebb tudnivalókat a pályák közösségi oldalán.

A Bucsinon március elsejéig nyitva tartanak

A szombati napsütéses meleg időjárást vasárnap és jövő héten már havazás, fagypont körüli hőmérséklet követi a Bucsinon, így érdemes kilátogatni a Havas Bucsin pályára. A honlapjuk szerint március elsejéig 10–17 óra között tartanak nyitva. A közeli Bogdánon is sízésre alkalmasak a pályák, március elsejéig ott is minden nap nyitva vannak 10–17 óra között.

Maroshévízen az elmúlt napokban zárva volt a piros besorolású Mogyorósi pálya, de szombaton már mindkét pálya sízésre alkalmas lett, így teljes kapacitással várják a kikapcsolódni vágyókat. Itt tanuló- és szánkópálya is van, sőt bobozni is lehet.

Jó tudni, hogy a Visit Hargita oldalon van egy összesítő, ahol minden pálya egy kattintással elérhető, így egyszerűen meg lehet nézni, hogy mi van most nyitva, illetve ellenőrizni lehet a pályák állapotát a február 23. és március 1-je közötti sívakációban is.

Maros megye egyetlen sípályája, a szovátai is nyitva van, március elsejéig minden nap, kivéve február 16-át, amikor általános karbantartást lesz.

Kovászna megyében pedig a sugásfürdői pálya is működik. Szombaton és vasárnap rendezvényekkel várják a téli sportok szerelmeseit.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
