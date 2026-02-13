Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.

Az abosfalvi tűzhöz a dicsőszentmártoni tűzoltók vonultak ki egy vízzel és habbal oltó járművel, a dédabisztrai vasútállomás közelében egy hektáron lángoló száraz növényzetet pedig közös erőfeszítéssel oltották a dédai katonai és önkéntes tűzoltók – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.