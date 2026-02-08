Rovatok
Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron

Szováta célkeresztben. A gyógyvizek is keresettek Maros megyében • Fotó: Haáz Vince

Szováta célkeresztben. A gyógyvizek is keresettek Maros megyében

Fotó: Haáz Vince

Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.

Simon Virág

2026. február 08., 09:022026. február 08., 09:02

A Maros Megyei Tanács komoly összeget, összesen 45 millió lejt szán egy hároméves, átfogó marketingstratégiára. A cél egy olyan cég kiválasztása, amely képes látványosan növelni a térség vonzerejét. Bár a versenytárgyalás eredeti határideje januárban lejárt volna, a folyamatot február 23-ig meghosszabbították, így a külföldi kampányok startja még várat magára.

Ennek ellenére a számok biztatóak: a tavalyi évben – a parajdi bányakatasztrófa okozta nyári visszaesés ellenére is – 10 százalékkal nőtt a turisztikai forgalom a megyében.

A Visit Maros egyesület vezetője, Szántó Lóránt a Székelyhonnak elmondta, hogy január 19-én járt le a határidő, amíg ki kellett volna választatni a nyertes céget, de ezt meghosszabbították február 23-ig. Részleteket ezzel kapcsolatban nem kívánt megosztani, azt azonban kérdésünkre elmondta, hogy bár még a decemberi statisztikai adatok nincsenek meg, az a korábbi hónapok számadataiból kiderül, hogy

Maros megyében tavaly tíz százalékkal nagyobb volt a turisztikai forgalom,

mint előző évben. Igaz ugyan, hogy a parajdi bányakatasztrófa miatt a nyári hónapokban visszaesett a turisták száma Szovátán és könyékén, de a többi hónapokban jó volt a látogatottság. Ehhez, például Szováta esetében az is hozzátartozik, hogy nőtt a szállások száma, egyre jobb szolgáltatásokat biztosítanak a turistáknak.

Wellness, bor és kastélyok: a bukaresti kínálat

Szántó Lóránt elmondta, hogy jövő héten, február 12-15. között a Visit Maros Egyesület is részt vesz Bukarestben az országos turisztikai vásáron. Visszatérő kiállítók itt már, Marosvásárhelyről többek között a víkendtelep, az állatkert és a vár ajánlatát mutatják be, de a megye többi régiójának képviselője is ott lesz, szállodák küldötteivel együtt.

Szántó Lóránt: minőségi szolgáltatásokra és programokra van szükség • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szántó Lóránt: minőségi szolgáltatásokra és programokra van szükség

Fotó: Haáz Vince

„Nagy népszerűségnek örvendett tavaly a kastélyok bemutatása és a borturizmus népszerűsítése is, idén is nálunk lesznek ezek az ajánlatok.

Maros megye erőssége a wellness- és gyógyturizmus, természetesen ezeket is bemutatjuk.

Azt tapasztaltuk, hogy a bukarestiek kényelemre vágynak, de szeretik a hagyományt is, így például a prémium agroturizmus iránt is érdeklődnek. Maros megyében Kundon, Székelyabodban és Szászkézden is vannak olyan visszavonulásra alkalmas szálláshelyek, ahol extra kényelmet biztosítanak, hagyományos környezetben, minőségi ételekkel és programokkal. Olyan helyek, ahol

biztosított a kényelem, de lehetőség van a gyökerekhez is visszatérni.”

Az illetékes szerint egyre inkább azt tapasztalják, hogy már nem elég a turistáknak szállást biztosítani, minőségi szolgáltatásokat, programokat kell ajánlani, és a piacon az fog megmaradni, aki fel tud ezekhez az elvárásokhoz nőni és fejlődik.

korábban írtuk

Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére
Negyvenötmillió lejt költenek Maros megye népszerűsítésére

Három év alatt 45 millió lejt költene a megye népszerűsítésére Maros Megye Tanácsa a Visit Maros Egyesületen keresztül. A repülőtér által meghirdetett de minimis pályázatot is újra közzéteszik, a támogatási összeg itt 7,5 millió lej.

Maros megye Marosszék
