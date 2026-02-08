Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron

Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.

A Maros Megyei Tanács komoly összeget, összesen 45 millió lejt szán egy hároméves, átfogó marketingstratégiára. A cél egy olyan cég kiválasztása, amely képes látványosan növelni a térség vonzerejét. Bár a versenytárgyalás eredeti határideje januárban lejárt volna, a folyamatot február 23-ig meghosszabbították, így a külföldi kampányok startja még várat magára.

Ennek ellenére a számok biztatóak: a tavalyi évben – a parajdi bányakatasztrófa okozta nyári visszaesés ellenére is – 10 százalékkal nőtt a turisztikai forgalom a megyében.

Hirdetés

A Visit Maros egyesület vezetője, Szántó Lóránt a Székelyhonnak elmondta, hogy január 19-én járt le a határidő, amíg ki kellett volna választatni a nyertes céget, de ezt meghosszabbították február 23-ig. Részleteket ezzel kapcsolatban nem kívánt megosztani, azt azonban kérdésünkre elmondta, hogy bár még a decemberi statisztikai adatok nincsenek meg, az a korábbi hónapok számadataiból kiderül, hogy