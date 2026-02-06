Konkurenciaharc: kinek panaszkodhatnak a pórul járt utasok?

Értesítés nélkül kimaradó járatok, bizonytalanná vált menetrend és várakozó utasok. A vidéki tömegközlekedés nem zökkenőmentes

Értesítés nélkül kimaradó járatok, várakozó utasok: ez a mérlege a tömegközlekedési feszültségnek Maros megyében. Míg a peremtelepülési járatok olcsóbbak, a korábbi magánszolgáltatók egy része váratlan járatritkításokkal válaszolt a kieső bevételre.

Simon Virág 2026. február 06., 12:132026. február 06., 12:13

Január elejétől Marosvásárhelyről több környező településre – köztük Jeddre, Koronkára, Marosszentgyörgyre, Maroskeresztúrra és Marosszentkirályra – elindultak az új peremtelepülési járatok. Ezek a buszok nemcsak modernek, de rendkívül kedvező áron (egységesen 4 lejért) szállítják az utasokat, a diákok számára pedig ingyenesek. Hirdetés Ez a lépés azonban nehéz helyzetbe hozta azokat a magáncégeket, amelyek eddig a szolgáltatást biztosították. A tapasztalatok szerint az utasok tömegesen pártoltak át az olcsóbb járatokra, amire

egyes szolgáltatók a járatok önkényes ritkításával vagy beszüntetésével reagáltak.

Ezért vannak olyan magáncégek, akik, előzetes bejelentés nélkül ritkítottak a járatok számán. Ilyen jellegű panaszok érkeztek Maroskeresztúrról, de gondok vannak a Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd-Tófalván is. Maroskeresztúrra a magáncég kivette a délutáni járatokat, csak 15 óráig szállítja az utasokat, Csejdre pedig azonnali hatállyal be akarta szüntetni a járatokat a szolgáltató. Kinek panaszkodhatunk a vidéki buszjáratokra? Fontos tudni, hogy a magáncégeknek továbbra is érvényes szerződése van a Maros Megyei Tanáccsal, így nem dönthetnek kényük-kedvük szerint a járatok törléséről. A megyei önkormányzat sajtószóvivője, Lukács Katalin kérdésünkre elmondta, hogy ha egy cég le akarja mondani a szolgáltatást, ezt

meg kell indokolja és a bejelentéstől számított kilencven napig még köteles szállítani az utasokat.