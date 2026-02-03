Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lakóház gyulladt ki Kisgörgényben – frissítve

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hatalmas lángok csaptak fel egy lakóháznál kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A helyi önkéntes tűzoltók és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók küzdenek a tűz megfékezéséért.

Székelyhon

2026. február 03., 21:092026. február 03., 21:09

2026. február 03., 21:322026. február 03., 21:32

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy kétszintes, fából épült lakóház gyulladt ki kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az épület teljes egészében ég, és a lángok átterjedtek egy szomszédos házra is. A helyszínen a helyi önkéntes tűzoltóalakulat és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a tűz megfékezésén.

Frissítés

Két szomszédos ingatlanra is átterjedt a tűz az először kigyulladt házról. Az egyiknek a tetőzete kapott lángra két négyzetméteren, a másiknak a homlokzata és a tetőzete 20 négyzetméteren. A tüzet lokalizálták, az oltáson továbbra is dolgoznak – közölte fél 10 előtt a tűzoltóság.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Hirdetés

Marosszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Egy órára lezárták az utat: súlyos baleset történt Nagyvárad közelében
Az Eb-döntőért küzd a magyar vízilabdacsapat, hétközi forduló kezdődik a Szuperligában
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Székelyhon

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Székelyhon

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Székely Sport

Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Egy órára lezárták az utat: súlyos baleset történt Nagyvárad közelében
Krónika

Egy órára lezárták az utat: súlyos baleset történt Nagyvárad közelében
Az Eb-döntőért küzd a magyar vízilabdacsapat, hétközi forduló kezdődik a Szuperligában
Székely Sport

Az Eb-döntőért küzd a magyar vízilabdacsapat, hétközi forduló kezdődik a Szuperligában
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének

Szűk hónapja indultak el a peremtelepülési járatok, összeköttetést biztosítva Marosvásárhely és a környező települések között. A lakosság számos panaszt, javaslatot fogalmazott meg. Az eddigi tapasztalatokról Gáspár Botond illetékessel beszélgettünk.

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
2026. február 03., kedd

Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú

Összefogott hatodikos diákjuk gyógyulásáért a Marosvásárhelyhez közeli Gernyeszegen az iskola és a helyi közösség. Puczi Attilánál tavaly ősszel előrehaladott állapotú rosszindulatú csontrákot állapítottak meg, és jelenleg is kórházban van.

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
2026. február 03., kedd

Nem marad egyedül a csontrák elleni küzdelemben a hatodikos gernyeszegi fiú
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat

Őrizetbe vette kedden a Maros megyei rendőrség azt a marosvásárhelyi férfit, akit lakószövetségek pénzügyeinek szabálytalan kezelésével és sikkasztással gyanúsítanak. A vagyonát zárolták.

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

Milliós sikkasztás Marosvásárhelyen: őrizetbe vették a gyanúsítottat
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát tulajdonosa, az Ameropa Grains Románia küldöttségét fogadta kedden hivatalában Ilie Bolojan miniszterelnök.

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
2026. február 03., kedd

A miniszterelnök az Azomureș vegyipari kombinátról egyeztetett a felekkel
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén

Egyházi épületek udvarára, a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával fúrnak közkutakat Kis-Küküllő menti településeken, így próbálva kivédeni a tavaly előállt nehézségeket, amikor hónapokig nem volt megfelelő ivóvize a lakosságnak.

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 03., kedd

Közkutakat fúrnak adományokból a Kis-Küküllő mentén
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél

Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk.

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
2026. február 02., hétfő

Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél
2026. február 01., vasárnap

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok

Nagycsergedi tűzvészhez riasztották vasárnap délben a marosvásárhelyi tűzoltókat: egy műhely, majd egy lakóház is kigyulladt, az anyagi kár jelentős.

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
2026. február 01., vasárnap

Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok
Hirdetés
2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?

Ha egy 14 év alatti gyermek bűncselekményt követ el, büntetőjogilag nem vonható felelősségre, a törvény mégis intézkedést ír elő. Jogos kérdés, hogy egy súlyos hiányosságokkal küzdő rendszerben mi történik ilyenkor a kiskorúval.

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe

Új fejezet kezdődik a Kárpátok sétányán lévő Friedrich Schiller-iskola életében. Egy eddig elhanyagolt, illegális szemétlerakóként használt 1300 négyzetméteres területet nyilvánított közvagyonná az önkormányzat, hogy az intézmény udvarát bővítsék vele.

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le

Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!