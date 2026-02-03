Hatalmas lángok csaptak fel egy lakóháznál kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A helyi önkéntes tűzoltók és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók küzdenek a tűz megfékezéséért.

Egy kétszintes, fából épült lakóház gyulladt ki kedden este az Ákosfalvához tartozó Kisgörgényben. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint az épület teljes egészében ég, és a lángok átterjedtek egy szomszédos házra is. A helyszínen a helyi önkéntes tűzoltóalakulat és a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a tűz megfékezésén.