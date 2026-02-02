Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél

Felhős volt az ég, így a medvék nem ijedtek meg saját árnyékuktól, a népi hiedelem szerint az azt jelenti, nem nyúlik hosszúra a tél

Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk. Nos, nem látta meg.

Az állatkerti medvéket nem zavarja a hideg, és mivel rendszeresen kapnak finom falatokat gondozóiktól, nem alszanak téli álmot, bár ilyenkor azért visszavesznek a tempóból. Február 2-án idén is megszervezték a hagyományos medvenapot a marosvásárhelyi állatkertben, amelyet először 2009-ben tartottak meg. Az állatkert munkatársai és a sajtó képviselői több kisgyerek társaságában várták, hogy a medvék kilépjenek a „barlangjukból”. Bár reggel szépen sütött a nap, mire a medvék kijöttek a kifutójukba megkeresni a kartondobozokba rejtett finomságokat – gyümölcsöt, zöldséget és kalácsot –, már felhős lett az ég, így

nem látták meg a saját árnyékukat.

Ezek szerint, ha hihetünk a népi tapasztalatnak, idén nem nyúlik hosszúra a tél. A lehíresebb „medvéink” Kopacz András, az állatkert igazgató-helyettese rövid előadás keretében mesélt azokról a medvékről, amelyeket mindenki ismer: a csillagok között megtalálható Nagy-Medve és Kis-Medve csillagképekről, amelyeket Nagy- és Kis-Göncölként is ismerünk, vagy az ősi barlangi medvéről. De szót ejtett a szovátai Medve-tóról is, amely Európa egyik legnagyobb heliotermikus tava, és amely felülről nézve egy kiterített medvebőrre emlékeztet.

A gyerekek nem jöttek üres kézzel az állatkertbe: a plüssmacijuk történetét is hallhatták Fotó: Haáz Vince

Mivel a gyerekek nem jöttek üres kézzel az állatkertbe, a plüssmacijuk történetét is hallhatták: az amerikai Teddy maci története Theodore Roosevelt amerikai elnök megkímélt medvéjéhez kötődik, és egy orosz bevándorló alkotta meg. A híres Mici Mackó (angolul Winnie) ihletőjét is megemlítette az igazgató-helyettes: Winnipeg, egy Kanadában megvásárolt medvebocs volt, akit később a londoni állatkertnek ajándékoztak. Hirdetés Kopacz András azonban arra is figyelmeztette a látogatókat:

szigorúan tilos összetéveszteni a plüssmacit a térségünkben igencsak elterjedt barna medvével,

hiszen az utóbbi egy nagy testű ragadozó, amely nem feltétlenül támadja meg az embert, de jobb, ha csak távolról figyeljük. A marosvásárhelyi állatkertben jelenleg nyolc medve „élvezi” a számukra elkerített nagy erdőrészt, évente egyszer az „időjós” szerepét is magukra öltik.

Zárva a Zöld Ház, zajlik a kárfelmérés A marosvásárhelyi állatkert Zöld Házát, a nagymacskák és több más állat kifutóját a nagy mennyiségű

hó okozta szerkezeti károk miatt mintegy két hete határozatlan időre lezárták,

nem látogatható. „Feszített kifutók voltak egy szerkezetben, amely helyenként meglazult, úgyhogy most már nem biztonságos sem a látogatók, sem az állatok számára” – magyarázta Korondi Kinga sajtófelelős.

A 15 éve átadott épület kinti kifutójának egyik része a hó súlya alatt beszakadt, ezért az intézmény vezetősége a felújítás mellett döntött. Még zajlik a kárfelmérés, mivel a teljes szerkezet megmozdult, de állat nem sérült meg. Azok nagy részének van benti kifutója is, de nem mindegyiknek: a fakókeselyűknek, a páváknak, gólyáknak és a baglyoknak nincs, más állatokat ideiglenesen átköltöztetettek.

