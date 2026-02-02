Kokkolino és társai szerint rövid lesz az idei tél

Felhős volt az ég, így a medvék nem ijedtek meg saját árnyékuktól, a népi hiedelem szerint az azt jelenti, nem nyúlik hosszúra a tél
Fotó: Haáz Vince
Kokkolinonak, az állatkert anyamedvéjének, illetve Jimmynek, Dömének és Dömzsinek idén is „letesztelték” az időjós-tehetségét. A népi hiedelem úgy tartja, ha február 2-án a medve meglátja a saját árnyékát, akkor még hosszú télre számíthatunk. Nos, nem látta meg.
2026. február 02., 16:332026. február 02., 16:33
Az állatkerti medvéket nem zavarja a hideg, és mivel rendszeresen kapnak finom falatokat gondozóiktól, nem alszanak téli álmot, bár ilyenkor azért visszavesznek a tempóból. Február 2-án idén is megszervezték a hagyományos medvenapot a marosvásárhelyi állatkertben, amelyet először 2009-ben tartottak meg. Az állatkert munkatársai és a sajtó képviselői több kisgyerek társaságában várták, hogy a medvék kilépjenek a „barlangjukból”.
Bár reggel szépen sütött a nap, mire a medvék kijöttek a kifutójukba megkeresni a kartondobozokba rejtett finomságokat – gyümölcsöt, zöldséget és kalácsot –, már felhős lett az ég, így
Ezek szerint, ha hihetünk a népi tapasztalatnak, idén nem nyúlik hosszúra a tél.
Kopacz András, az állatkert igazgató-helyettese rövid előadás keretében mesélt azokról a medvékről, amelyeket mindenki ismer: a csillagok között megtalálható Nagy-Medve és Kis-Medve csillagképekről, amelyeket Nagy- és Kis-Göncölként is ismerünk, vagy az ősi barlangi medvéről. De szót ejtett a szovátai Medve-tóról is, amely Európa egyik legnagyobb heliotermikus tava, és amely felülről nézve egy kiterített medvebőrre emlékeztet.
A gyerekek nem jöttek üres kézzel az állatkertbe: a plüssmacijuk történetét is hallhatták
Fotó: Haáz Vince
Mivel a gyerekek nem jöttek üres kézzel az állatkertbe, a plüssmacijuk történetét is hallhatták: az amerikai Teddy maci története Theodore Roosevelt amerikai elnök megkímélt medvéjéhez kötődik, és egy orosz bevándorló alkotta meg. A híres Mici Mackó (angolul Winnie) ihletőjét is megemlítette az igazgató-helyettes: Winnipeg, egy Kanadában megvásárolt medvebocs volt, akit később a londoni állatkertnek ajándékoztak.
Kopacz András azonban arra is figyelmeztette a látogatókat:
hiszen az utóbbi egy nagy testű ragadozó, amely nem feltétlenül támadja meg az embert, de jobb, ha csak távolról figyeljük.
A marosvásárhelyi állatkertben jelenleg nyolc medve „élvezi” a számukra elkerített nagy erdőrészt, évente egyszer az „időjós” szerepét is magukra öltik.
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi állatkert Zöld Házát, a nagymacskák és több más állat kifutóját a nagy mennyiségű
nem látogatható. „Feszített kifutók voltak egy szerkezetben, amely helyenként meglazult, úgyhogy most már nem biztonságos sem a látogatók, sem az állatok számára” – magyarázta Korondi Kinga sajtófelelős.
A Zöld Ház teljes területe biztonsági okokból zárva van, ezért jelenleg nem látogatható
Fotó: Haáz Vince
A 15 éve átadott épület kinti kifutójának egyik része a hó súlya alatt beszakadt, ezért az intézmény vezetősége a felújítás mellett döntött. Még zajlik a kárfelmérés, mivel a teljes szerkezet megmozdult, de állat nem sérült meg. Azok nagy részének van benti kifutója is, de nem mindegyiknek: a fakókeselyűknek, a páváknak, gólyáknak és a baglyoknak nincs, más állatokat ideiglenesen átköltöztetettek.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
