Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Jelentős adományt adott át hétfőn a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezete a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskolának, amellyel az egészséges életmódot és a téli sportokat népszerűsítették.

A felszerelések között

40 pár síléc

38 pár síbakancs

20 pár síbot

6 darab védősisak

1 hódeszka bakancsokkal

2 pár korcsolya

és egy síruha is volt.

Az adomány egy része a Muntyán Albert által vezetett felsősófalvi MAERN Egyesületnek köszönhető, de a többi esetben is felajánlásokról van szó – tudtuk meg a helyszínen.

Lehetőség mindenkinek

Fülöp Szabolcs iskolaigazgató az átadáson kifejtette, a felszereléseknek köszönhetően azok is megtanulhatják, illetve gyakorolhatják a téli sportokat, akiknek másként nem lenne rá lehetőségük. Lapunknak azt is elmondta, hogy kollégájával iskolai sítáborokban szokták oktatni a gyerekeket.

Ezt megkönnyíti, hogy jó viszonyt ápolnak a környékbeli sípályák üzemeltetőivel (Homoródfürdőn és a Madarasi Hargitán), akik bizonyos időszakokban