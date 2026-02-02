Rovatok
Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 02., 18:182026. február 02., 18:18

Jelentős adományt adott át hétfőn a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezete a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskolának, amellyel az egészséges életmódot és a téli sportokat népszerűsítették.

A felszerelések között

  • 40 pár síléc

  • 38 pár síbakancs

  • 20 pár síbot

  • 6 darab védősisak

  • 1 hódeszka bakancsokkal

  • 2 pár korcsolya

  • és egy síruha is volt.

Az adomány egy része a Muntyán Albert által vezetett felsősófalvi MAERN Egyesületnek köszönhető, de a többi esetben is felajánlásokról van szó – tudtuk meg a helyszínen.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Lehetőség mindenkinek

Fülöp Szabolcs iskolaigazgató az átadáson kifejtette, a felszereléseknek köszönhetően azok is megtanulhatják, illetve gyakorolhatják a téli sportokat, akiknek másként nem lenne rá lehetőségük. Lapunknak azt is elmondta, hogy kollégájával iskolai sítáborokban szokták oktatni a gyerekeket.

Ezt megkönnyíti, hogy jó viszonyt ápolnak a környékbeli sípályák üzemeltetőivel (Homoródfürdőn és a Madarasi Hargitán), akik bizonyos időszakokban

ingyenes lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek a csúszásra.

Szőcs Rezső, a székelyudvarhelyi Rotary Klub soros elnöke emlékeztetett, a szervezetüknek a legfontosabb célja, hogy támogassák a diákokat a tanulásban és a sport területén. „A mostani adománnyal is azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél többet mozogjatok és legyetek a friss levegőn, ahelyett, hogy a telefonokat nyomkodnátok” – fordulta diákok felé.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Péter Péter, a klub projektfelelőse arra bátorított mindenkit, hogy használják a felszereléseket a környező sípályákon, hiszen a sport egészséges. Rámutatott, sízés közben balesetek is történhetnek, ezért

oda kell figyelni, hogy miként használják a léceket.

Mindemellett azt ígérte, hogy igyekeznek további védősisakokat beszerezni az iskolának.

Benedek László polgármester az önkormányzat nevében köszönte meg az adományokat, ugyanakkor közölte, sok gyerek van a községben, így lesz, aki használja az eszközöket. Biztos benne, hogy a felszerelések az egészséges életmódra ösztönzik a fiatalokat.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Örültek a gyerekek a sífelszereléseknek Galéria

Örültek a gyerekek a sífelszereléseknek

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Kápolnásfalu
