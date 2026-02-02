Egyszerűbb lesz a téli sportok elsajátítása a kápolnásfalusi diákoknak

Fotó: Olti Angyalka
Sílécekkel, síbakancsokkal, síbotokkal, hódeszkával és a hozzájuk tartozó bakanccsal, sisakokkal, korcsolyákkal és egy síruhával lett gazdagabb a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskola a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezetének köszönhetően.
Jelentős adományt adott át hétfőn a Rotary Klub székelyudvarhelyi szervezete a kápolnásfalusi Kriza János Általános Iskolának, amellyel az egészséges életmódot és a téli sportokat népszerűsítették.
A felszerelések között
40 pár síléc
38 pár síbakancs
20 pár síbot
6 darab védősisak
1 hódeszka bakancsokkal
2 pár korcsolya
és egy síruha is volt.
Az adomány egy része a Muntyán Albert által vezetett felsősófalvi MAERN Egyesületnek köszönhető, de a többi esetben is felajánlásokról van szó – tudtuk meg a helyszínen.
Fotó: Olti Angyalka
Fülöp Szabolcs iskolaigazgató az átadáson kifejtette, a felszereléseknek köszönhetően azok is megtanulhatják, illetve gyakorolhatják a téli sportokat, akiknek másként nem lenne rá lehetőségük. Lapunknak azt is elmondta, hogy kollégájával iskolai sítáborokban szokták oktatni a gyerekeket.
Ezt megkönnyíti, hogy jó viszonyt ápolnak a környékbeli sípályák üzemeltetőivel (Homoródfürdőn és a Madarasi Hargitán), akik bizonyos időszakokban
Szőcs Rezső, a székelyudvarhelyi Rotary Klub soros elnöke emlékeztetett, a szervezetüknek a legfontosabb célja, hogy támogassák a diákokat a tanulásban és a sport területén. „A mostani adománnyal is azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél többet mozogjatok és legyetek a friss levegőn, ahelyett, hogy a telefonokat nyomkodnátok” – fordulta diákok felé.
Fotó: Olti Angyalka
Péter Péter, a klub projektfelelőse arra bátorított mindenkit, hogy használják a felszereléseket a környező sípályákon, hiszen a sport egészséges. Rámutatott, sízés közben balesetek is történhetnek, ezért
Mindemellett azt ígérte, hogy igyekeznek további védősisakokat beszerezni az iskolának.
Benedek László polgármester az önkormányzat nevében köszönte meg az adományokat, ugyanakkor közölte, sok gyerek van a községben, így lesz, aki használja az eszközöket. Biztos benne, hogy a felszerelések az egészséges életmódra ösztönzik a fiatalokat.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Örültek a gyerekek a sífelszereléseknek
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
