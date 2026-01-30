Ideiglenesen nem iható a vezetékes víz Homoródfürdőn

Zavarossá vált a vezetékes víz Homoródfürdőn a hóolvadás miatt, ezért átmenetileg nem felel meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak – tájékoztatja az érintetteket a szentegyházi polgármesteri hivatal.

A közlemény szerint a szolgáltató által végzett vizsgálatok alapján a vezetékes víz jelenleg háztartási célokra használható, azonban fogyasztása – ivásra – elővigyázatosságból nem ajánlott.

A mikrobiológiai vizsgálatok eredményei később várhatók, ezek függvényében döntenek a további intézkedésekről.