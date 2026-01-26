Előadás a 20. századi székelyudvarhelyi képzőművészetről

A Képzőművészet Székelyudvarhelyen a 20. század első felében. Spanyár Pál és Haáz Ferenc Rezső bemutatása című előadást a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Orbán Balázs Intézet által életre hívott Orbán Balázs Akadémia keretében tartja Lőrincz Ildikó.

A rendezvény január 28-án, szerdán 18 órakor kezdődik a székelyudvarhelyi Református Esperesi Hivatal konferenciatermében (Márton Áron tér 6 szám, jobb épületszárny, I. emelet).