Rendhagyó eseményre várja a művészeket a Haáz Rezső Múzeum

A Haáz Rezső Múzeum a Székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című reprezentatív kiállítás terébe, egy rendhagyó eseményre, művészek közötti párbeszédre invitálja az érdeklődőket.

Az eseményen jelen lesz a rézkarckiállítás alkotója, Siklódy Ferenc csíkszeredai grafikusművész, a beszélgetés moderátora, Szuszámi Zsuzsa művészettörténész, rádiós szerkesztő és egyetemi tanár, valamint a meghívottak: Bocskay Vince szobrászművész (Szováta), Márton Árpád festőművész (Csíkszereda), Török-Biró Erzsébet textíl- és festőművész (Székelyudvarhely), Vetró András szobrászművész (Kézdivásárhely), Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész (Sükő).

A szervezők minden érdeklődőt várnak a március 6-án, pénteken délután 6 órakor kezdődő eseményre a Haberstumpf-villába (Bethlenfalvi út 2-6 szám).