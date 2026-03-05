Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen

Saját fejlesztésű digitális rendszert vezet be a székelyudvarhelyi városi kórház, amellyel a betegek és hozzátartozóik közvetlenül értékelhetik az ellátás minőségét és a személyzet munkáját. A sürgősségi osztályon már élesítették a platformot.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 05., 19:002026. március 05., 19:00

Saját fejlesztésű kórházi páciens-visszajelző digitális rendszert helyeznek üzembe a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Komoróczy Zsolt, a kórház menedzserigazgatója. Ennek használatával

nemcsak panaszaikat oszthatják meg a betegek és hozzátartozóik, de elégedettségüket is kifejezhetik egy-egy szolgáltatással vagy dolgozóval szemben.

„A pozitív visszajelzés is lényeges, hiszen az erőt ad a dolgozóknak. A fejlesztéssel etikus és betegközpontú szolgáltatásra törekszünk” – szögezte le az igazgató. Csak ezen a felületen fogadnak véleményeket Komoróczy hangsúlyozta, tudják, hogy a közösségi médiában mekkora mennyiségű „szenny” tud megfogalmazódni, gyakran névtelenül és úgy, hogy azoknak negyede sem igaz. Így

az új rendszerük elindítását követően nem fogják figyelembe venni a más platformokon megjelent véleményeket.

A saját rendszerükben megjelent meglátásokat azonban szívesen fogadják és igyekeznek minél gyorsabban megoldani a helyzeteket, hiszen a problémák feltárását a fejlődés lehetőségeként értékelik. „Fontos, hogy a betegeink a lehető legőszintébben viszonyuljanak a kezdeményezésünkhöz és elmondják azt, hogy mit kifogásolnak és mi az, ami tetszik” – magyarázta.

A sürgősségi osztályon már kihelyezték az értékeléshez szükséges QR-kódokat Fotó: Olti Angyalka

Fontos tudni, hogy a beérkező adatok csak statisztikai célt szolgálnak, nem szeretnék fegyelmi eszközként használni a dolgozókkal szemben. Ha valami komolyabb ügyről van szó, akkor azt mindenképp ki fogják vizsgálni, ahogyan eddig is tették.

A beérkezett jelzések éves kiértékeléséből azonban látszani fog, hogy ki az, aki jól teljesít és ki az, aki még fejlesztésre szorul.

A jó teljesítményeket ugyanakkor valamilyen formában jutalmazni szeretnék. A platform főbb funkciói Az új rendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyéni QR-kódokat fognak elhelyezni a kórház minden osztályán, amelyek segítségével az okostelefonjukat használva név szerint értékelhetik a velük kapcsolatban álló dolgozókat a betegek – legyen szó orvosokról, asszisztensekről vagy éppen a takarító személyzetről.

Fotó: Olti Angyalka

A visszajelzések többnyire anonim, azaz névtelen módon történnek, de vannak olyan problémajelentő formátumok is, amikor kötelező a név és a telefonszám megadása. Természetesen utóbbi esetekben az intézmény vezetősége garantálja személyazonosság titokban tartását. A platformra belépve lehet általános visszajelzést adni, ugyanakkor személyre szólóan az adott osztály dolgozói is pontozhatók.

Ha valaki alacsony értékelést ad, akkor ahhoz indoklást is kell fűznie.