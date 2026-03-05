Rovatok
Digitális visszajelzés a kórtermekben: QR-kódos értékelés Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Saját fejlesztésű digitális rendszert vezet be a székelyudvarhelyi városi kórház, amellyel a betegek és hozzátartozóik közvetlenül értékelhetik az ellátás minőségét és a személyzet munkáját. A sürgősségi osztályon már élesítették a platformot.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 05., 19:002026. március 05., 19:00

Saját fejlesztésű kórházi páciens-visszajelző digitális rendszert helyeznek üzembe a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban – jelentette be a csütörtöki sajtótájékoztatóján Komoróczy Zsolt, a kórház menedzserigazgatója. Ennek használatával

nemcsak panaszaikat oszthatják meg a betegek és hozzátartozóik, de elégedettségüket is kifejezhetik egy-egy szolgáltatással vagy dolgozóval szemben.

„A pozitív visszajelzés is lényeges, hiszen az erőt ad a dolgozóknak. A fejlesztéssel etikus és betegközpontú szolgáltatásra törekszünk” – szögezte le az igazgató.

Csak ezen a felületen fogadnak véleményeket

Komoróczy hangsúlyozta, tudják, hogy a közösségi médiában mekkora mennyiségű „szenny” tud megfogalmazódni, gyakran névtelenül és úgy, hogy azoknak negyede sem igaz. Így

az új rendszerük elindítását követően nem fogják figyelembe venni a más platformokon megjelent véleményeket.

A saját rendszerükben megjelent meglátásokat azonban szívesen fogadják és igyekeznek minél gyorsabban megoldani a helyzeteket, hiszen a problémák feltárását a fejlődés lehetőségeként értékelik. „Fontos, hogy a betegeink a lehető legőszintébben viszonyuljanak a kezdeményezésünkhöz és elmondják azt, hogy mit kifogásolnak és mi az, ami tetszik” – magyarázta.

A sürgősségi osztályon már kihelyezték az értékeléshez szükséges QR-kódokat

A sürgősségi osztályon már kihelyezték az értékeléshez szükséges QR-kódokat

Fotó: Olti Angyalka

Fontos tudni, hogy a beérkező adatok csak statisztikai célt szolgálnak, nem szeretnék fegyelmi eszközként használni a dolgozókkal szemben. Ha valami komolyabb ügyről van szó, akkor azt mindenképp ki fogják vizsgálni, ahogyan eddig is tették.

A beérkezett jelzések éves kiértékeléséből azonban látszani fog, hogy ki az, aki jól teljesít és ki az, aki még fejlesztésre szorul.

A jó teljesítményeket ugyanakkor valamilyen formában jutalmazni szeretnék.

A platform főbb funkciói

Az új rendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyéni QR-kódokat fognak elhelyezni a kórház minden osztályán, amelyek segítségével az okostelefonjukat használva név szerint értékelhetik a velük kapcsolatban álló dolgozókat a betegek – legyen szó orvosokról, asszisztensekről vagy éppen a takarító személyzetről.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A visszajelzések többnyire anonim, azaz névtelen módon történnek, de vannak olyan problémajelentő formátumok is, amikor kötelező a név és a telefonszám megadása. Természetesen utóbbi esetekben az intézmény vezetősége garantálja személyazonosság titokban tartását.

A platformra belépve lehet általános visszajelzést adni, ugyanakkor személyre szólóan az adott osztály dolgozói is pontozhatók.

Ha valaki alacsony értékelést ad, akkor ahhoz indoklást is kell fűznie.

Ezenkívül lehet problémákat is jelenteni, amelyekhez dokumentumok is csatolhatók. Arra viszont figyelni kell, hogy milyen fotókat küldünk be, hiszen a dolgozókat nem szabad lefényképezni.

Ezenkívül kitölthetünk egy kérdőívet vagy akár a napi menüket is értékelhetjük az előírt diéták függvényében. Mindemellett adományozni is lehet majd az intézmény számára.

Az új digitális rendszer szerdától már üzemel a kórház sürgősségi osztályán és az elkövetkező két hónapban a többi részlegen is beindítják, beleértve a járóbeteg-rendelőket is.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Egészségügy
