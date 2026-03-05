Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban

Újabb ízletes ehető vadnövényekkel bővülhet a kosarunk, hiszen sorra bújnak ki az új tavaszi fajok a felmelegedésnek köszönhetően. A vadhagymák bemutatását folytatva, ezúttal a bajuszos hagymát fogjuk megismerni, erőteljes fokhagymás íze miatt sokrétűen felhasználható. A salátaboglárka – népies nevén papsaláta – zsenge levelei már szépen fejlődnek, elkezdhetjük begyűjteni ezeket is. A levelek felhasználása mellett bemutatjuk egy másik, kevésbé ismert, de izgalmas ehető részét is a növénynek.

Dakó Viola 2026. március 05., 20:122026. március 05., 20:12

A bajuszos hagyma (Allium vineale) a vidékünkön egyszerűen vadfokhagymaként ismert fűszernövényünk. A vadhagymák közé tartozik, amelyeket tévesen sokan vadsnidlingnek hívnak. Ez hétköznapi szóhasználatban gyakori gyűjtőfogalom, de javasolt vadhagymának hívni őket. Nálunk a vadsnidling nem őshonos, és nagyon pontatlan így nevezni emiatt, hiába a hasonlóság. Ha nem ismerjük pontosan, hogy melyik fajjal találkoztunk, akkor gyűjtőfogalomként a vadhagyma megnevezés a helyes. A bajuszos hagyma a nevét a kócos virágzatáról kapta, ezt nyáron érdemes is jól megfigyelni. A vadhagyma fajokat úgy lehet jól beazonosítani, ha virágzó állapotban is megfigyeljük őket. Zölden eléggé hasonlítanak egymásra, sok tapasztalat kell ahhoz, hogy ilyenkor el tudjuk őket egymástól különíteni. Szerencse, hogy mindegyik vadhagyma fajunk ehető és ízletes, így egymással nem problémás összetéveszteni őket.

Vegyes vadhagymaállomány: érdes és bajuszos Fotó: Dakó Viola

Az előző cikkben az érdes hagymát (Allium oleraceum) mutattuk be, ez sokkal gyakoribb fajnak számít. A bajuszos hagyma kissé ritkább, de kedvelt élőhelyein szép állományokat alkot. Sokszor egymás mellett fejlődnek, a levelek kinézetére kell jól figyelni, hogy szabad szemmel is lássuk a különbségeket. A bajuszos hagyma levelei hengeresek és üregesek, akárcsak a snidling. Az érdes hagyma levelei laposak, szélesebbek és érdes felületűek. A zöld árnyalatban is van különbség, az érdes hagyma olykor kissé zöldes-kékes, mindenképp sötétebb zöld árnyalatú. A bajuszos pedig egy világosabb zöld színű. Hirdetés

Salátaboglárka levelei Fotó: Dakó Viola

Nagyon vékonykák a levelei és alacsonyabb termetű is, az érdes hagyma sokkal terebélyesebb, széles levelű és magasabbra növő faj. Pici fűcsomónak néz ki a bajuszos, sokszor nagyobb esők után teljesen le is fekszik a talajra és úgy is marad. Élőhely szempontjából a félárnyékos, árnyékos részeket kedveli a leginkább. Ligetekben, cserjésekben és gyümölcsösökben fordul elő, sokszor a kökényes és galagonyás szúrós ágai alatt, így begyűjtése mindenképp áldozatos feladat.

Salátaboglárkatő Fotó: Dakó Viola

Sokat bujkálok a bokrok alatt egy jó vadfokhagyma fogásért, de teljes mértékben megéri. Ollóval érdemes vágni és ne túl alacsonyan, hagyjunk meg leveleket rajta. Nem nő vissza túl gyorsan, általában 2 hetente tudok ugyanarról a növényről újra leveleket vágni. Legyünk kíméletesek vele, kissé érzékeny a rendszeres vágásra. Minden része fogyasztható, akárcsak a többi vadhagyma fajnak, de mivel érzékeny és nem számít nagyon gyakorinak, vigyázzunk rá, és leginkább mértékkel leveleiből és virágzatából fogyasszunk. Nagyon erős fokhagymás íze és illata van, ez jó határozóbélyege is.

Bajuszos hagyma levelei Fotó: Dakó Viola

Az érdes hagyma inkább hagymás, kissé káposztás ízű, nem csípősen fokhagymás. A zöldjét snidlingszerűen tudjuk felhasználni, de minden olyan ételhez mehet fűszerként, amihez jól társítható a fokhagyma. Kéntartalmú vegyületei miatt antimikrobiális (vírus-, baktérium- és gombaellenes), így támogatja egészségünket. Összetéveszthető mérgező fajokkal, az illatára nagyon figyeljünk, és ha elvágjuk, akkor nem szabad nyálkás, kissé zselés anyag legyen a levelei között. A mérgező tyúktaréj fajok (Gagea spp.) virága sárga, de virágzás előtt kissé hasonlít a vadhagymákhoz és azonos élőhelyet is kedvel.

Bajuszos hagyma begyűjtése ollóval Fotó: Dakó Viola

A salátaboglárka (Ficaria verna) szezonját sokan várjuk Erdélyben, hiszen hagyományosan salátalevest szoktunk készíteni belőle. Papsaláta, versengősaláta és pipirisaláta a népies megnevezése. Fontos megjegyezni ezzel a növénnyel kapcsolatban, hogy csak virágzás előtt szabad fogyasztani a zsenge leveleit. A napsütötte részeken korán kezd virágozni, így érdemes árnyékos állományokat felkeresni a gyűjtéshez. Már szépen fejlődnek a levelei, habár még ilyenkor nehéz mennyiséget gyűjteni belőle, főleg leveshez. Ilyen zsenge állapotban levélzöldségként tudjuk felhasználni, kicsi friss ízt kölcsönözhet egy szendvics tetején, salátakeverékben, de dekorációnak is szépen mutat ünnepi vagy vendégváró falatok tetején.

A virágzás ideje alatt a levelek keserűanyagokat és májkárosító méreganyagokat halmoznak fel, így ilyenkor már ne fogyasszuk.

Nyersen csak kis mennyiségben érdemes fogyasztani, hőkezelve a legjobb. A hagyományos papsalátalevesünk igazi tavaszi csemegének számít, sokszor tojással és szalonnával készül, jó fokhagymásan. A bajuszos hagyma emiatt jól társítható fűszernövény ehhez a leveshez, próbáljuk ki, ha találunk belőle. Sárga, fényes virágaiból maximum 1-2 darabot szabad fogyasztani egyszerre, dekorációs jelleggel receptes blogoknál lehet látni a felhasználását. A levelek vese alakúak és fényes felületűek, érintésre selymesek. Lédúsak, roppanva törnek. Félárnyékos, nedves élőhelyeket kedvel, és gyakorisága miatt könnyen találhatunk, fák és patakmartok árnyékában. Izgalmas kincset is rejt a talajban, a gyökere koloncos, ha egyet kihúzunk, akkor kis gumónak tűnő koloncok fogják díszíteni.

Salátaboglárka-virágzás kucsmagombával Fotó: Dakó Viola

Leginkább hőkezelve fogyasztható, megpárolhatjuk alapos tisztítás után. Jó lehet köretként egy fűszeres szósszal, de levesbe és egyszerű főzelékbe is belefőzhetjük. Jó keményítőtartalmú, így tápláló és laktató is lehet, kis mérete ellenére. Egy archeobotanikai kutatás szerint (Bishop et al., 2023) a salátaboglárka-koloncoknak fontos szerepük volt az európai kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek étrendjében. Kellemes ízük és szénhidráttartalmuk miatt lehetett kedvelt alapanyag. Általánosságban több kalóriát, ezáltal több energiát is tartalmaznak a gyökerek a gyakran gyűjtött hajtásokhoz és levelekhez képest.

Salátaboglárka koloncos gyökere Fotó: Wikipédia

Összetéveszthető kezdőknek a mérgező mocsári gólyahírrel (Caltha palustris), mely hasonló élőhelyet kedvel és szintén sárga virágú növény. Sokkal nagyobb termetű növény, nem kis talajtakaró, mint a salátaboglárka. Levelei nem egyesével vannak, hanem levélszárán több elágazásban is találhatóak, és vízhez közeli élőhelyeken gyakori. Az erdeinkben gyakori kereklevelű kapotnyak (Asarum europeum) levelei is kissé hasonlóak, vese alakúak, de nagyobbak. Ha a méretből nem tudjuk megkülönböztetni, akkor a levélnyelek szőrözöttségét keressük a kapotnyak esetében.

Nem feltűnő, de különösen szép, apró kis virágokat rejt talajszinten a levelei alatt, hússzínűek és három pártából állnak.

Ha találunk egy jó közeli élőhelyet, azt tanítsuk meg a gyerekeinknek, unokáinknak is. Én is onnan szedem, ahol dédimama szedte, majd később mama és édesanyám is. Szép hagyomány ezt tovább vinni, mindig elgondolom, hogy dédi mennyire örülne, ha látná, hogy papsalátázok ugyanott, ahol ő is szedte.

Salátaboglárkás szendvics Fotó: Almási Petra